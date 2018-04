Altenburg

Laut oder leise, an einem Abend oder am gesamte Wochenende, mit Feuer oder Tanz – auch in diesem Jahr wird mit zahlreichen Festen, Hexen- und Walpurgisfeuern sowie dem Setzen der Maibäume der Wonnemonat begrüßt. Bereits am Freitag wurde in Kriebitzsch der erste Maibäume aufgestellt, ab Sonnabend beginnt das bunte Treiben in den Städten und Gemeinden des Altenburger Landes, zu dem auch traditionelle Maifeiern gehören. Hier ein Überblick:

28. April

Ehrenhain: 40 Jahre Schalmeienorchester Ehrenhain, gegen 15 Uhr Eröffnung und Schmücken des Maibaums und Beginn des bunten Programms – unter anderem mit kostenlosen Kutschfahrten, Bastelecke, Kinderschminken und einer Vorführung der Jugendfeuerwehr, 15.30 Uhr setzen des Maibaums, ab 16 Uhr Festakt mit Konzerten der Schalmeienkapellen aus Ehrenhain und Frohnsdorf, ab 20 Uhr Lampionumzug, Lagerfeuer und Disco in den Mai.

Großstöbnitz: Eröffnung der Feldküchensaison am Gerätehaus ab 10 Uhr.

Klausa: Maibaumsetzen mit der Feuerwehr, ab 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen, gegen 16 Uhr Setzen des Maibaums, Auftritt des Akkordeonorchesters der Musikschule Fröhlich, ab 18.30 Uhr Lagerfeuer.

Lucka: Maibaumsetzen der Stadt und der Feuerwehr auf dem Markt der Neustadt, gegen 16 Uhr Beginn, ab 17 Uhr Eröffnung, ab 17.30 Uhr musikalische Umrahmung mit dem Jugendblasorchester, Setzen des Maibaums und Salutschießen der Privilegierten Schützengesellschaft Lucka. Anschließend Kinderprogramm mit der Kita, Auftritt der Tanzmädchen des Karnevalsclubs Birke, Platzkonzert des Jugendblasorchesters und der Sambatrommler von Como Vento.

Nobitz: Tanz in den Mai beim TSV, ab 18 Uhr Einlass, ab 19 Uhr Familiendisco mit DJ Heiko.

30. April

Altenburg: Zwölftes Teehauswiesenfest zur Walpurgisnacht, gegen 17 Uhr Eröffnung und Kinderunterhaltung, ab 19 Uhr Fackelumzug, anschließend Entzünden des Hexenfeuers, ab 20 Uhr Live-Musik mit Biba & die Butzenmänner, gegen 23 Uhr Höhenfeuerwerk.

Bornshain: Alljährliches Hexenfeuer auf der Wiese an der Gartenanlage, ab 19 Uhr Beginn.

Flemmingen: Traditionelles Maibaumsetzen am Gemeindezentrum. Beginn 18 Uhr, gegen 20 Uhr Auftritt der Frohnsdorfer Feuerwehrfrauen.

Göhren: Maibaumsetzen mit der Feuerwehr am Gerätehaus, gegen 17.30 Uhr Beginn, ab 18 Uhr Schmücken und Setzen des Maibaums, anschließend Auszeichnung und Beförderung verdienter Feuerwehrleute, circa 19 Uhr Fackelumzug, begleitet vom Spielmannszug, danach Knüppelkuchen.

Gößnitz: Walpurgisnacht bei der Feuerwehr auf dem alten Schulhof, ab 18 Uhr unter anderem Herzhaftes vom Grill, Kinderunterhaltung mit Hüpfburg, ab 20 Uhr Lampionumzug mit der Spielleuteunion Frisch voran, im Anschluss Entzünden des Hexenfeuers.

Haselbach: Traditionelles Maibaumsetzen an der Feuerwehr, ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen, ab 16 Uhr Kinderprogramm und Tag der offenen Tür in der Feuerwehr, ab 19 Uhr Disco, gegen 21.30 Uhr Fackelumzug mit dem Spielmannszug Altenburg.

Langenleuba-Niederhain: Maibaumsetzen mit Party im Kastanienhain, ab 17.30 Uhr Kinderprogramm, unter anderem mit einer Tombola, ab 18 Uhr Tanz in den Mai mit Live-Musik von „Fischer & Folk“, gegen 20 Uhr Setzen des Maibaums, anschließend Lampionumzug und Entzünden des Maifeuers.

Lehndorf: Maibaumsetzen am Gerätehaus, ab 17 Uhr Setzen des Maibaums, Herzhaftes vom Grill und Kinderprogramm, ab 20 Uhr Tanz in den Mai mit Disco SOS.

Mehna: Maibaumsetzen an der Feuerwehr, gegen 17 Uhr Beginn, ab 18 Uhr Platzkonzert des Spielmannszuges Starkenberg

Mockern: Maibaumsetzen mit der Feuerwehr, ab 17 Uhr am Gerätehaus Mutzbraten, Roster und Getränke.

Monstab: Maibaumsetzen auf dem Dorfplatz, ab 16 Uhr Schmücken des Maibaums durch die Kinder, anschießend Setzen des Baums durch die Feuerwehr.

Neuenmörbitz: Hexenfeuer auf der Festwiese an der Festhalle. Ab 18 Uhr läuft Tanzmusik, 18.30 Uhr Setzen des buntgeschmückten Maibaums, anschließend Schwof am Hexenfeuer.

Podelwitz: Maikranzsetzen mit dem Carnevalclub am Vereinshaus, ab 17 Uhr gemütliche Runde mit dem PCC.

Prößdorf: Maibaumsetzen an der Seerose, ab 17 Uhr Kinderbelustigung mit Hüpfburg und Spielen, ab 18 Uhr Setzen des Maibaums mit musikalischer Unterhaltung.

Rödigen: Lödlaer Maibaumsetzen auf dem Sportplatz Rödigen, ab 16 Uhr Kaffee und Kuchen sowie Schmücken des Maibaums durch die Kinder, ab 18 Uhr Herzhaftes vom Grill und Fladenbrot, ab 19 Uhr Lampionumzug mit der Sambagruppe Como Vento, gegen 19.30 Uhr Salutschießen des Schützenvereins Barbarossa Altenburg und Entzünden des Maifeuers, ab 20.30 Uhr Tanz in den Mai mit Harrys Mobildiskothek.

Rositz: ab 18 Uhr Maibaumsetzen im Ortszentrum mit buntem Programm der Tanzgruppen des Karnevalclub und dem Spielmannszug Altenburg, gegen 18.45 Uhr Lampionumzug zum Festplatz in Fichtenhainichen, circa 19 Uhr Entzünden des Walpurgisfeuers auf dem Festplatz, anschließend Tanz für Jung und Alt.

Taupadel: Traditionelles Maibaumsetzen am ehemaligen Feuerwehrgerätehaus, ab 17 Uhr Setzen des Maibaums und Deftiges vom Grill.

Wilchwitz: Traditionelles Maibaumsetzen auf dem Festplatz, ab 18 Uhr unter anderem Programm des Kindergartens „Haus der kleinen Füße“. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung teilweise im Vereinshaus am Festplatz statt.

Zehma: ab 17 Uhr auf dem Sportplatz Setzen des Maibaums und Deftiges vom Grill.

Wintersdorf: Maibaumsetzen der Feuerwehr im Kulturhausgarten, ab 17 Uhr Setzen des Maibaums.

1. Mai

Fockendorf: Maibaumsetzen am Gerätehaus, ab 10.30 Uhr Frühschoppen und Mittagessen mit musikalischer Unterhaltung und Setzen des Maibaums, außerdem Vorstellen der Pläne zum Ausbau der Schulstraße.

Meuselwitz: 1.-Mai-Feier am Vereinsgelände in Zipsendorf, ab 10 Uhr Mai-Feier.

Ponitz: Maibaumsetzen im Schlosshof, ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen, Schmücken und Setzen des Maibaums, Platzkonzert mit dem Starkenberger Fanfarenzug.

Treben: Maifest am Rittergut Treben, gegen 13 Uhr Beginn, ab 14 Uhr steigt das 21. Trebener LKW-Ziehen, ab 16 Uhr Schmücken und Setzen des Maibaums.

Mehrtägig

Zechau/Kriebitzsch: 30. April Walpurgisfeier in Zechau, Beginn ab 17 Uhr, gegen 18.30 Uhr Programm des Kindergartens, anschließend Knüppelkuchen, ab 20 Uhr Fackelumzug, anschließend Hexenverbrennung und musikalische Unterhaltung. 1. Mai Maifeier an der Feuerwehr Kriebitzsch ab 10 Uhr.

Windischleuba: Tanz in den Frühling und Maibaumsetzen, 28. April ab 19 Uhr Tanz in den Frühling bei der Feuerwehr. 30. April ab 16 Uhr Setzen des Maibaums auf dem Festplatz Pöppschen. 1. Mai ab 10 Uhr Setzen des Maibaums auf dem Festplatz in Windischleuba.

Von Jörg Reuter