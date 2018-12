Altenburg

Das Klinikum Altenburger Land ist top – zu diesem Ergebnis kommt das Institut für Management und Wirtschaftsforschung (IMWF) in seiner jüngsten Studie zu beruflichen Entwicklungschancen in der Pflege. Dafür ließen die Forscher von den nach Mitarbeiterzahl bundesweit größten 1500 Krankenhäusern und 650 Pflege- sowie Gesundheitsunternehmen Fragebögen zu Themen wie Bezahlung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Mitarbeiterförderung ausfüllen.

Zudem bewerteten sie die Online-Reputation der einzelnen Firmen bezüglich Arbeitsklima, Karriere und Unternehmenskultur. Nur die besten Arbeitgeber qualifizierten sich für das Siegel „Top-Karrierechancen“, darunter 38 öffentliche Kliniken – mit den Altenburgern an der Spitze. Besonders die „Hilfe bei der Wohnungssuche“ und der Betriebskindergarten, mit dem das Krankenhaus in seinen Stellenanzeigen Bewerber begeistern möchte, hoben die Studienmacher positiv hervor.

Große Nachfrage nach Betriebs-Kita

Dabei gehört beides schon seit Jahren „zum Fürsorgeauftrag für unsere Mitarbeitenden“, betont Christine Helbig, Sprecherin des Klinikums Altenburger Land, auf OVZ-Nachfrage. Bereits seit zehn Jahren wird im krankenhauseigenen Kindergarten „Bärenstark“ der Nachwuchs der Angestellten betreut. Das Angebot erfahre so viel Nachfrage, dass aktuell keine freien Plätze zur Verfügung stehen, aber bei Bedarf mit der Stadt Altenburg vermittelt wird, so Helbig. „Wir übernehmen für den Kindergarten einen erhöhten Eigenanteil der Kosten.“

Hinsichtlich der Unterstützung bei der Wohnungssuche leitet das Klinikum nicht nur Wohnungsangebote an Suchende weiter, sondern quartiert neue Mitarbeiter zu Beginn auch mal in der Seniorenresidenz am Beethovenplatz ein, wo es einige Appartements unterhält. „Diese werden vor allem als Übergangslösung gern genutzt, bis die richtige Wohnung, das richtige Grundstück oder das richtige Haus in Altenburg und Umgebung gefunden ist.“

Ob die hauseigene Kita und die Starthilfe darauf Einfluss haben, dass Bewerber ihre Unterlagen nach Altenburg schicken, vermag Christine Helbig nicht zu sagen, jedoch „erhalten wir Bewerbungen bei Ausschreibungen auch für hoch qualifizierte Tätigkeiten. Wir haben nicht mit einer Fluktuation wie in Ballungsgebieten zu tun.“ Warum das so sei, könne das Klinikum selbst im Einzelnen nicht bewerten. „Es scheint darauf hinzuweisen, dass es mehrere Faktoren sind, zu denen sicher auch der Kita-Faktor und die anfängliche Unterstützung zählen, die uns interessant für Bewerber machen.“

Ausbildung in eigener Krankenpflegeschule

Im Kampf gegen den bundesweit allgegenwärtigen Fachkräftemangel in der Pflege setzen die Altenburger eine eigene Ausbildung in der eigenen Krankenpflegeschule entgegen. Im medizinischen Bereich arbeiten sie als akademisches Lehrkrankenhaus mit dem Uniklinikum Jena und dem Uniklinikum Leipzig zusammen.

Über den Spitzenplatz im Ranking freut sich Christine Helbig zwar, misst dem Titel als „Top-Arbeitgeber“ jedoch nicht so viel Bedeutung bei, denn „Ob das Klinikum Altenburger Land ein Top-Arbeitgeber ist, sollten unsere Kolleginnen und Kollegen bewerten. Wir sind auf jeden Fall seit vielen Jahren auf dem Weg, eine Kultur des Zuhörens aufzubauen, Hinweise wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Was wir für unsere Kolleginnen und Kollegen tun, tun wir aus unserem Selbstverständnis heraus, eine Fürsorgepflicht zu übernehmen.“ Wenn sich das auszahle, findet Helbig, hätten sie wohl alles richtig gemacht.

Von OVZ