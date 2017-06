Jahreslang lagen sie offensichtlich vergessen auf diversen Dachböden. Epitaphe oder Gedenkbilder von Altenburger Persönlichkeiten, die in einer der Kirchen nach ihrem Tod beigesetzt wurden. Jetzt sind sie wieder restauriert und hängen in der Bartholomäikirche. Dort sollen sie im Rahmen eines Gottesdienstes am Sonntag erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden.