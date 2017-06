Der Fuß- und Radweg in Breitenhain soll für Fahrradfahrer gesperrt werden. Die erste Änderung des Bebauungsplanes für den Industrie- und Gewerbepark Lucka, Hemmendorfer Straße, wurde von den Mitgliedern des Stadtrates am Mittwoch abgesegnet. Beide Themen sorgten für reichlich Unruhe im Plenum und in den Zuschauerreihen.