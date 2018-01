Hobby-Autorin Margitta Tittel hat ihr viertes Buch herausgebracht

Altenburg. „Es macht mir einfach Spaß. Außerdem bin ich fast Rentnerin und habe entsprechend Zeit.“ Auf diesen einfachen Nenner bringt Margitta Tittel eine doch recht ungewöhnliche Geschichte. Die Altenburger Hobby-Autorin hat ihr inzwischen viertes Buch herausgebracht. Unter dem Titel „Die Gouvernante – ein Bild erzählt eine Geschichte“ entführt die Autorin ihre Leser einmal mehr ins vergangene Jahrhundert, widmet sich anhand von persönlichen Schicksalen Themen wie Krieg und Nachkriegsjahren. Auch diesmal trägt der Roman autobiografische Züge, allerdings weit weniger als in ihren beiden Erstlingen „Verlorenes Land“ und „Das unsichtbare Band“.

Obwohl sich Margitta Tittel seit ihrer Schulzeit für Literatur interessiert – ihr Deutschlehrer an der Penne hatte sie dafür begeistert –, fand sie erst Ende der 1990er-Jahre zum Schreiben. Denn die gebürtige Eilenburgerin hatte nach dem Abi an der Technischen Hochschule Leipzig studiert und viele Jahre in Eilenburg als Bauingenieur gearbeitet. Mit ihrem beruflich in Altenburg gebundenen Ehemann führte sie deshalb lange Zeit eine Wochenendehe. Erst als die beiden sich einen Traum erfüllten und in der Goldenen Glucke ein Haus bauten, zog Margitta Tittel 1996 in die Skatstadt, gab ihren Job als Bauleiterin auf. „Das ist mir sehr schwer gefallen.“ Den neuen, den sie hier in einem Unternehmen fand, verlor sie jedoch schnell wieder. Arbeitslos. Sie war am Boden zerstört, suchte eine Aufgabe und fand sie in der Erforschung ihrer Familiengeschichte.

Fast drei Jahre recherchierte sie und entschied, dass man daraus mehr machen sollte als eine bloße Aneinanderreihung von Fakten. So zeichnete in ihrem ersten Roman – 2008 unter ihrem Mädchennamen Margitta Lissner veröffentlicht – in weiten Teilen das Schicksal ihrer eigenen Großmutter nach. Als Neuling in der Branche erwies es sich allerdings als ziemlich schwer, einen Verlag zu finden. Im Internet wurde ihr Sohn fündig und der Verlag Books on Demand aus Norderstedt sagte zu. Allerdings musste die Autorin den Druck selbst finanzieren. Und sie verdient auch nur, wenn ein Buch verkauft wird. Das hat sich bis heute nicht geändert.

Dennoch ließ die Schreibleidenschaft sie nicht mehr los, zumal ihr Erstling beim Publikum gut angekommen war. Auch Artikel, darunter für die OVZ, und Kurzgeschichten stammen aus ihrer Feder. Besonders eng mit der Literatur verbunden war sie in der Zeit, als sie im Bundesfreiwilligendienst in der Altenburger Stadtbibliothek arbeitete. „Doch leider wurde die Stelle nicht verlängert“, bedauert die 62-Jährige. Auch eine Anstellung im Tourismus-Sektor blieb ein Intermezzo. So also blieb wieder mehr Zeit für die eigenen Bücher.

Meist recherchiert Margitta Tittel zwei bis drei Jahre, um sich dann am Wohnzimmertisch mit Blick in ihren geliebten Garten an den Laptop zu setzen. Sie schreibt aber nur, wenn sie Lust dazu hat.

Die Autorin mag Familiengeschichten. So ziert also nicht von ungefähr das Foto der Großmutter ihres Mannes, die als Gouvernante arbeitete, das Cover ihres neuen Buches. Auch ließ sie sich deren Geschichte von ihrer Schwiegermutter erzählen. Und sie mag ein gutes Ende von Geschichten, wenngleich sie bei der „Gouvernante“ selbiges etwas offen lässt. Und drittens sollen sich ihre Romane gut lesen lassen und unterhalten. „Im vergangenen Jahr war ich zur Kur und habe etwas aus meinem neuen Buch vorgelesen. Die überaus positive Resonanz hat mich natürlich sehr gefreut.“

Dennoch will sich die Fast-Pensionärin nun nicht ausschließlich aufs Schreiben verlegen. Margitta Tittel hat nämlich ein neues Hobby entdeckt: das Klavierspielen. Seit knapp einem Jahr erlernt sie es an der hiesigen Musikschule. „Der Noten bin ich noch mächtig, denn ich habe als Kind mal Violine gespielt. Für ein Klavier hatten meine Eltern leider weder das Geld noch den Platz in der Wohnung“, erinnert sie sich. Nicht zuletzt fordern aber auch ihre vier Enkel Omas Zuwendung und damit Zeit ein.

„Die Gouvernante – ein Bild erzählt eine Geschichte“ ist auch als E-Book sowie bei Margitta Tittel persönlich zu erwerben.

Von Ellen Paul