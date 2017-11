Hochwassergeschädigte Niederleuptener Straße wird fit gemacht

Nobitz. Auf Hochtouren laufen derzeit die Sanierungsarbeiten an der Niederleuptener Straße am Flugplatz Altenburg-Nobitz. Die wichtige Verbindungsstraße war beim Hochwasser im Juni 2013 arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Weniger die Fahrbahn, sondern vielmehr die angrenzenden Böschungsbereiche, die durch das Hochwasser im angrenzenden Niederleuptener Wasser teilweise ausgespült und zum Abrutschen gebracht wurden. Deshalb war die Straße in ihrer Tragfähigkeit arg eingeschränkt und konnte nur noch eingeschränkt genutzt werden.

Anfang September sollten die Arbeiten eigentlich beginnen. Allerdings verschob sich der Baustart um rund drei Wochen, weshalb mit einer Fertigstellung erst Mitte November und nicht Ende Oktober zu rechnen ist. Derzeit ist man massiv dabei, die Böschungen wieder aufzubauen und wieder herzustellen.

Die Gesamtkosten für dieses Projekt belaufen sich auf knapp 130 000 Euro, die von Aufbauhilfeprogramm des Freistaats zur Beseitigung der Hochwasserschäden weitgehend gedeckt werden. „Für uns ist das ein ganz wichtiges Projekt, weil die Straße eine bedeutsame Rolle in unserer Infrastruktur einnimmt“, so Bürgermeister Hendrik Läbe (SPD). Die Niederleuptener Straße verbindet die Bundesstraße 180 mit der Gemeinde Nobitz.

Von Jörg Wolf