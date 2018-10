Hochwasserschutz in Windischleuba – Baustart in der nächsten Woche

Altenburg Nach fünf Jahren - Hochwasserschutz in Windischleuba – Baustart in der nächsten Woche Lange hat es gedauert, nun geht es endlich los: Ab 8. Oktober rollen in Windischleuba die Bagger, um die nach dem Hochwasser 2013 angedachten Schutzmaßnahmen umzusetzen. Insgesamt 1,5 Millionen Euro investiert die TLUG in das Vorhaben, mit dem der Damm des Dorfes ertüchtigt werden soll.

Der Hochwasserschutzdamm an der Jugendherberge in Windischleuba soll erhöht werden. Die Bauarbeiten dafür sollen am kommenden Montag starten. Quelle: Mario Jahn