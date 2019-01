Windischleuba

Trotz der derzeit ungemütlichen Witterung geht es in Windischleuba in Sachen Hochwasserschutz gut voran. Auf dem Damm hinter der Jugendherberge sind inzwischen alle Spundwände fest im Boden verankert. „Damit liegen wir sogar über Plan“, freut sich Bürgermeister Gerd Reinboth. „Damit ist der Hochwasserschutz bereits zu 90 Prozent umgesetzt“, so das Gemeindeoberhaupt.

Als nächstes steht nun die Befestigung des Weges auf der Dammkrone an, der zudem befahrbar gemacht werden muss. Daneben stehen Ersatzpflanzungen für Bäume an, die im Zuge der Baumaßnahmen weichen mussten. „Wir werden nach Möglichkeit noch diesen Monat Eichen an der Kirche, auf dem Friedhof und an der Kita pflanzen“, kündigt Reinboth an. Spiele das Wetter mit, könnte man das Projekt noch vor dem avisierten Termin im Juni zum Abschluss bringen.

Insgesamt 1,5 Millionen Euro investiert die federführende Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie (TLUG) in die Maßnahme. Auf 800 Metern wird der Damm umfangreich ertüchtigt und zum Teil einen guten Meter angehoben. Auch ein Deichverteidigungsweg wird angelegt. Für ein erneutes Jahrhunderthochwasser ist Windischleuba laut TLUG damit bestens gewappnet.

Von Bastian Fischer