Hoher Schaden an Altenburger Schule und Getränkemarkt

Altenburg. Im Altenburger Stadtgebiet haben erneut illegale Graffiti-Schmierer erheblichen Sachschaden hinterlassen. Betroffen sind diesmal das Lerchenberggymnasium sowie ein Getränkemarkt in Altenburg-Nord. Wie die Polizeiinspektion Altenburger Land am Sonntag mitteilte, trieben der oder die Täter in der Nacht zum Freitag ihr Unwesen – am Freitagmorgen wurden die Sprühereien bemerkt und angezeigt. Es handele sich um großflächige Graffiti an Außenwänden mit einem Ausmaß von jeweils mehreren Quadratmetern – sowohl an der Schule in der Borchertstraße als auch an dem Getränkedepot in der Stauffenbergstraße. Dabei wurden jeweils gleich mehrere Schmierereien hinterlassen, die nun mit erheblichem Aufwand wieder beseitigt werden müssen. Die in mehreren Farben aufgebrachten Muster und Tags erinnern an bereits bekannte Graffiti aus anderen Stadtgebieten. In jüngerer Vergangenheit habe es in Altenburg wiederholt Schmierereien an Fassaden gegeben, so die Polizei. Für Aufregung sorgte auch ein Streifzug von Sprayern Anfang des Monats durch die Gemeinde Nobitz, bei dem rund 60 farbliche Hinterlassenschaften gezählt wurden, vor allem im Gewerbegebiet im Dreieck von Wilchwitzer Straße und B 180.

Die Polizei in Altenburg bittet um Hinweise zum Tathergang oder den Tätern unter Telefon 03447 4710.

Von Kay Würker