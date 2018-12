Altenburg

Im Januar hat Sturmtief Friederike überall Spuren hinterlassen. Auch im Wolfenholz gleich neben der viel befahrenen Leipziger Straße gab es Schäden, so dass dort Bäume gefällt werden mussten. Die manchmal sehr massiven Stämme liegen bis zum heutigen Tag gleich am Straßenrand – seit Monaten und offenbar nur notdürftig oder gar nicht gesichert. Augenscheinlich ist mancher Stamm dort schon gefährlich ins Rollen gekommen, wie Augenzeugen beobachten.

Was so manchem besonders Sorgen bereitet: Auch Kinder – das Wolfenholz ist ohnehin ein bei den Kleinen beliebter Abenteuerspielplatz – scheinen die abgelegten Stämme mittlerweile als Spielobjekt entdeckt zu haben. „Dort wurden schon spielende Kinder gesehen“, schildert ein Augenzeuge, der als Taxifahrer regelmäßig die Leipziger Straße nutzt. Nicht auszurechnen, wenn das Holz dabei in Bewegung gerät und ein Kind erfasst. „Zudem sind die Hölzer bei Nässe recht glatt.“

Rathaus hofft auf schnellen Abtransport

„Die Bäume, deren Stämme jetzt am Straßenrand liegen, waren durch das Sturmtief Friederike am 18. Januar diesen Jahres geschädigt oder in ihrer Standfestigkeit beeinträchtigt und mussten gefällt werden“, bestätigt Rathaussprecher Christian Bettels. Das habe eine Spezialfirma erledigt, an die das Holz auch verkauft wurde. „Wir hoffen jetzt, dass der Abtransport so schnell wie möglich passiert. Allerdings gibt es derzeit angesichts des reichlich anfallenden Holzes wohl Logistikprobleme“, so Bettels.

Auf jeden Fall will die Stadt nochmals beim Besitzer der Stämme nachhaken und kontrollieren, ob Sicherheitsmängel bei der Lagerung bestehen und vom Holz Gefahren ausgehen könnten.

Von Jörg Wolf