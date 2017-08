Hund schaltet Herd an – Altenburger Feuerwehr im Einsatz

Altenburg. Am Mittwoch wurde der Polizei Altenburg gegen 8.15 Uhr ein Wohnhausbrand im Hausweg gemeldet, so dass Polizei und Feuerwehr ausrückten. Glücklicherweise stellte sich schnell heraus, dass es nicht brannte, sondern der Hund der Hausbesitzerin den Alarm ausgelöst hatte. Das Tier war in kurzer Abwesenheit seines Frauchens auf den Küchenherd gesprungen und hatte diesen dabei angeschaltet. Daraufhin wurde das auf dem Herd liegende Papier warm und begann zu qualmen. Das Haus wurde gelüftet, Hund und Hausbesitzerin können weiterhin dort wohnen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Von OVZ