Gößnitz

Open-Air-Zeit heißt in Gößnitz seit vielen Jahren auch Badfest-Zeit. Denn der Förderverein Attraktives Freibad Gößnitz hat längst erkannt, dass das schwarze Völkchen vom Festivalgelände Jahr um Jahr für besonders viele Badegäste sorgt. Und feiern macht natürlich noch viel mehr Spaß, wenn jede Menge Leute mitmachen.

Rekord zum Nachmittag

„Es sind schon jetzt knapp über 600 Badegäste das ist bereits Jahresrekord. Dabei haben wir es gerade einmal dreiviertel drei. Bis heute Abend – wir haben bei solchem Wetter immer bis 19 Uhr offen – kommen sicherlich noch etliche dazu“, sagte Bärbel Latsch kaum mit dem Abkassieren hinterherkommend. Normal seien an Samstagen etwa 400 Besucher.

Von einem normalen Sonnabend konnte aber an diesem Tag im Bad nicht die Rede sein. Ein Wetterchen, das die ehrenamtliche Helferin an der Kasse nur als „der absolute Höhepunkt des Wochenendes“ beschreibt und dazu Badfest mit Glücksrad und Arschbombenwettbewerb, zu dem sich rekordverdächtige 20 Springer angemeldet hatten. Drumherum hatte der Förderverein reichlich extra Verpflegung aufgefahren, damit Badegäste und Rockfans weder Hunger noch Durst leiden mussten.

Lobenswerter Einsatz

Ein Einsatz, den der Gößnitzer Bürgermeister Wolfgang Scholz (Initiative Städtebund) nur loben und würdigen kann. Deshalb zeichnete er auch Monika Uhlmann und Brigitte Melzer öffentlich zum Badfest aus. „Das sind zwei Frauen, die sich seit Jahren von April bis Oktober um unser schönes Bad kümmern und jeden Tag hier ehrenamtlich wirken“, so Scholz, der sogleich ergänzt, dass es natürlich viel mehr engagierte Bürger in der Stadt gibt, die eine solche Anerkennung verdient hätten.

Einmal mit dem Loben angefangen, nennt Scholz auch die Organisatoren des Open Airs, die sich um die Stadt verdient machen. „Davor habe ich den höchsten Respekt, der Verein trägt ja immer das volle finanzielle Risiko. Und wenn keiner kommt wollen die Bands ihr Geld trotzdem“, sagte der Bürgermeister, dessen Handgelenk auch ein Open-Air-Eintrittsbändchen zierte. Als Fan von AC/DC könne er durchaus mit einigen Künstlern die dort auftreten, etwas anfangen, gestand der Rathauschef, während die ersten Springer des Arschbombenwettbewerbs für Stimmung am Beckenrand sorgten.

Strikte Kontrollen

Begeisterung beim Bürgermeister lösen derweil auch die Open-Air Besucher aus. „Ich bin seit 18 Jahren Bürgermeister, es hat noch nicht einmal Probleme gegeben, keine Randale und keine Schäden, nicht am Sportplatz und nicht in der Stadt.“ Und in diesem Jahr staunte er zudem wie selbstverständlich sich die Besucher auf dem Festivalgelände an das von der Stadt verhängte Grill-Verbot gehalten haben. Dessen Einhaltung nach Veranstalterinformationen strikt kontrolliert und einmal auch durchgesetzt wurden musste.

Abkühlung statt Schwitzen am Grill

Zur größten Nachmittagshitze dachten Festivalbesucher wie Holger und Annett aber sowieso nicht ans Zubereiten von heißen Steaks oder Rostern. Ein kühles Bier und ein Sprung ins nicht ganz so kühle Nass war da schon eher etwas. Bereits zum zehnten Mal, so erzählte der Erfurter, sei er Gast des Open Airs in Gößnitz. Und ein Besuch im Freibad, gehöre da einfach mit dazu. „Ich finde das Bad echt schön, das ist so old school, das gefällt mir total“. Außerdem könne man ja nicht immer nur trinken, sondern es müsse auch etwas Kultur sein, ergänzte seine Bekannte aus Dresden mit einem Augenzwinkern.

Und das Kulturprogramm nahm beim Arschbombenwettbewerb weiter seinen amüsanten Lauf.

Von Jörg Reuter