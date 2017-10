Hunderte pilgern zum 4. Altenburger Musikantentreffen

Da waren sie wieder zu erleben – die Haudegen der ersten Stunde der Altenburger Rock-Szene. Bands wie „Zoe“, „Aristona“, „Rockphonie“ oder „Leimers“ zogen Hunderte Besucher zum 4. Musikantentreffen in die Gartenkneipe „Leimrute“ in Knau. Was vor drei Jahren mit einer fixen Idee im vergleichsweise kleinen Rahmen begann, hat sich zu einem großen Fest gemausert.