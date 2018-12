Altenburg

Die Temperaturen gehen im Januar in den Keller, und es wird womöglich eisekalt. Doch auf dem Markt in Altenburg wird’s dafür heiß. An der unteren Seite plant ein bekanntes Bekleidungsunternehmen die Eröffnung einer Filiale. Es ist die Firma Hunkemöller, die vor allem auf Dessous, aber auch unter anderem auf Nachtwäsche und Bademoden spezialisiert ist. Hunkemöller wird in den Laden ziehen, in dem zuvor ein KBK-Shop ansässig war, der aber Ende 2017 geschlossen hatte. Der 77-Jährige Eigentümer hatte offenbar keine Lust mehr, dort weiterzumachen (OVZ berichtete).

Genaue Pläne sind nicht bekannt

Was Hunkemöller dort genau vorhat, ist noch nicht bekannt, das Unternehmen hüllt sich darüber in Schweigen. Allerdings sind bereits Firmen mit Umbau und Renovierung des Ladens beauftragt, hießt es. Als Eröffnungstag ist im Moment der 19. Januar vorgesehen. Außerdem werden Mitarbeiter gesucht.

Hunkemöller ist ein niederländisches Bekleidungsunternehmen, das 1886 als Korsett-Fachgeschäft in Amsterdam gegründet wurde. Heute agiert es als ein großes Handelsunternehmen, mit über 6200 Mitarbeitern in 23 Ländern.

Von Jens Rosenkranz