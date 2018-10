Meuselwitz

Matthias Beer von der Gewerkschaft IG Metall bewertet die Einigung im Konflikt um einen Stellenabbau beim Unternehmen Meuselwitz Guss als Erfolg für Gewerkschaft und Betriebsräte. Statt wie angekündigt 100 Stellen zu streichen, müssen vorerst nur acht Mitarbeiter das Unternehmen verlassen (die OVZ berichtete). „Wir haben vernünftig mit der Geschäftsführung verhandelt“, sagt Beer, der als zuständiger Bevollmächtigter der Gewerkschaft im Raum Jena-Saalfeld und Gera fungiert. „Wir hoffen, damit zur Sanierung des Unternehmens beitragen zu können, um den Standort zu sichern.“

Warnstreiks im Mai, Verhandlungen im Sommer

Bereits seit dem Frühjahr schwelte der Konflikt um den Stellenabbau zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern. Im April hatte die Eisengießerei bekanntgegeben, sich von etwa jedem dritten Mitarbeiter trennen zu wollen, um wirtschaftlichen Problemen des Unternehmens durch Rückgänge bei den Aufträgen entgegenzuwirken. Im Mai traten die in der IG Metall organisierten Mitarbeiter daraufhin in einen Warnstreik. Über den Sommer hatte es mehrere Verhandlungsrunden zwischen Geschäftsführung, Betriebsrat und Gewerkschaft gegeben, die jedoch lange schleppend verliefen.

Weniger Urlaubsgeld und keine Tariferhöhung

Am vergangenen Freitag dann endlich die Nachricht: Die an dem Streit beteiligten Parteien haben sich geeinigt und einen Sozialplan unterschrieben. Außerdem gibt das Unternehmen eine Standortgarantie bis Mitte 2020 ab. Um den geringeren Stellenabbau zu kompensieren, müssen sich die Mitarbeiter im Gegenzug an der Sanierung der Firma beteiligen.

So werden die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf das Weihnachtsgeld 2018 und 2019 und auf das halbe Urlaubsgeld in beiden Jahren verzichten. Auch die ursprünglich zum April 2018 geplante Tariferhöhung um 4,3 Prozent wird ausgesetzt. Die Arbeitszeit könne dynamisch von 38 auf 35 Stunden herabgesetzt werden, wenn die Auftragslage sich verschlechtere, sagt Beer. Dies geschehe ohne Lohnausgleich. „Vorerst sieht es aber nicht danach aus. Die Belegschaft wird weiterhin 38 Stunden pro Woche arbeiten“, so Beer. Den acht gekündigten Mitarbeitern werde die Gewerkschaft eine Rechtsberatung anbieten.

Von Pia Siemer