Auch in diesem Jahr wird mit zahlreichen Festen, Hexen- und Walpurgisfeuern sowie dem Setzen der Maibäume der Wonnemonat begrüßt. Bereits am Freitag wurde in Kriebitzsch der erste Maibaum aufgestellt, ab Sonnabend beginnt das bunte Treiben in den Städten und Gemeinden des Altenburger Landes. Hier ein Überblick.