Altenburg

Im Altenburger Land fehlen in der laufenden Grippesaison rund 1000 Dosen Impfstoff. Das ergab eine mündliche Anfrage des hiesigen Landtagsabgeordneten Christoph Zippel ( CDU), die er in der Plenarsitzung des Landtags am Donnerstag an das Thüringer Gesundheitsministerium stellte.

Ministerin Werner : Versorgung derzeit nicht sichergestellt

Konkret handele es sich um Dosen, die von Ärzten und Apothekern als Bedarf angemeldet wurden, die jedoch nicht geliefert werden können. Nach Angaben von Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) könne die Versorgung mit Grippeimpfstoffen derzeit in ganz Thüringen nicht sichergestellt werden. Entsprechend können auch nicht alle Impfwilligen geimpft werden. „Empfohlen ist eine Gruppeschutzimpfung vor allem für Menschen über 60 Jahre, für Schwangere und chronisch Kranke“, erklärt Christoph Zippel, der in der CDU-Landtagsfraktion als gesundheitspolitischer Sprecher aktiv ist.

Zippel : Impfwillige sollen trotzdem nach Dosen fragen

„Vor allem Impfwilligen in diesen Personengruppen rate ich, sich dennoch nicht abschrecken zu lassen und bei ihrem Hausarzt nachzufragen, ob aktuelle Grippeschutzimpfungen möglich sind“, schreibt Zippel in einer Presseerklärung. Alternativ könnten Impfwillige auch in der Apotheke nachfragen. Diese könnten aufgrund von Kooperationen oftmals doch noch Impfdosen zur Verfügung stellen, weiß er.

Von OVZ