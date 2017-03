Altenburg. Kaum ist Frühling, schon verwandelt sich Altenburg in eine einzige Baustelle. Gefühlt zumindest. Das fordert Geduld und Nerven bei Autofahrern. Denn neben der gesperrten Käthe-Kollwitz-Straße und dem zum Nadelöhr mutierten Teichknoten geht es ab Montag in der Leipziger Straße und an zahlreichen weiteren Stellen los. Die Folge: Auf den Umleitungen und Schleichwegen wird es eng.

Wer nun sagt: War die Leipziger Straße nicht erst letztes Jahr mehrere Monate wegen Leitungsarbeiten wechselseitig halbseitig gesperrt, hat Recht. Auch damals war der Wasserver- und Abwasserentsorgungsbetrieb (Waba) quasi Verursacher. „Wir haben letztes Jahr nur die Trinkwasser- und Gasleitungen erneuert“, erklärt Waba-Werkleiter Martin Wenzel auf OVZ-Nachfrage. Man habe die Abwasserkanäle mitmachen wollen. Dies sei aber abgelehnt worden, weil dafür über die gesamte Zeit eine Vollsperrung nötig geworden wäre. „Denn die Kanäle liegen in der Mitte der Straße.“

Allerdings seien diese nicht annähernd so anfällig wie die alten Trinkwasserrohre, so Wenzel weiter. „Daher ist es in den nächsten 15 Jahren auch nicht geplant, die Abwasserkanäle zu erneuern.“ Vielmehr habe man die nun auf Höhe der Häuser mit den Nummern 21 und 23 festgestellten Schäden bei den routinemäßigen Kamerabefahrungen festgestellt. „Dabei kamen Scherben und Rissbildungen an einzelnen Abschnitten zwischen den Schächten zum Vorschein“, sagt der Waba-Chef.

Im Ergebnis bleibt die Hauptverkehrsader bis 13. April voll gesperrt. Der Netto-Markt und die Beethovenstraße sind aber weiter erreichbar. Zudem ist eine Umleitung über die Kauerndorfer Allee ausgeschildert.

Doch damit nicht genug. Auch die Jungferngasse ist ab Montag dicht – und zwar zwischen Unterm Schloss und Stiftsgraben. Grund ist hier der Beginn des zweiten Bauabschnitts für neue Trinkwasserleitungen. Die Vollsperrung dauert voraussichtlich bis 30. Juni. Zudem ist die Jungferngasse ab Dienstag wegen des Abrisses des Hauses mit der Nummer 41 auch dort voll gesperrt. Die Arbeiten sollen hier bis 13. April beendet sein.

Kein Durchkommen gibt es ebenfalls ab Montag im Altenburger Ortsteil Mockzig. Betroffen ist der Siedlungsring, weil das Haus Nummer 8 einen Gasanschluss bekommt. Dauer: bis voraussichtlich 7. April. Daneben wird die Sperrung der Langengasse an der Kreuzung zur Schmöllnschen Straße verlängert – und zwar bis 21. April, was an zusätzlichen Bauarbeiten wegen der neuen Stützmauer liegt. Bis dahin müssen auch Fußgänger weiter auf Sterlsgasse und Nikolaikirchhof ausweichen.

Und zu guter Letzt wird die Gerhart-Hauptmann-Straße ab 10. April noch zur Einbahnstraße Richtung Brockhausstraße. Der dafür verantwortliche Neubau einer Trafo-Station soll bis 21. April abgeschlossen sein. Nicht zu vergessen sind kurzzeitige Behinderungen im ganzen Stadtgebiet wegen der laufenden Schlaglochreparaturen.

