Altenburg

Am Dienstagabend um 20.13 Uhr betraten zwei Männer in Begleitung einer Frau einen Linienbus an der Haltestelle „An der Mühlpforte“. Einer der Männer geriet mit dem Busfahrer in Streit, den ein 38-jähriger Fahrgast schlichten wollte. Dieser wurde daraufhin von den beiden Männern mit Faustschlägen attackiert und dabei leicht verletzt. Beim Verlassen des Busses beschädigten die Täter noch die Tür und flüchteten. Die Polizei sucht nun unter der Telefonnummer 03447 4710 Zeugen. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: Täter 1: etwa 20 Jahre alt und 1,75 Meter groß, schwarze, zur Seite gerichtete Haare, sportliche dunkle Bekleidung. Täter 2: etwa 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß, schwarze Haare, Vollbart, dunkle Kleidung, grau melierte Jacke. Die Begleiterin soll etwa 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Sie trug schwarze lange Haare, rote Jacke, weiße Schuhe, schwarze Hose, goldene Ohrringe.

Von ovz