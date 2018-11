Altenburg

„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ Diese berühmte Lebensweisheit, geäußert vom Fuchs aus dem „Kleinen Prinz“, spielte am Sonntag auch im Lindenau-Museum eine gewichtige Rolle. Im Zuge eines großen Familiensonntags kam der Kinderliteratur-Klassiker von Antoine des Saint-Exupéry im Kunsttempel an der Gabelentzstraße auf die Bühne – und sorgte für so manche strahlende Kinderaugen.

Spielwitz und Liebe zum Detail

Im Rahmen der inzwischen 18. Thüringischen Puppenspielwoche, ausgerichtet von der Landesarbeitsgemeinschaft Puppenspiel Thüringen e.V., war eigens das Ateliertheater Erfurt in die Skatstadt gereist. Mit viel Spielwitz und Liebe zum Detail gestalteten Monika Bohne und Angelika Hellwig das Stück, das als Höhepunkt des Tages für angenehme Kurzweil bei den Besuchern sorgte.

Und auch abseits der Theaterbühne gab es einiges zu erleben für die zahlreichen kleinen Gäste. Ganz im Sinne des Themas des Nachmittags – Märchen und Kunstmärchen – durften die sich in der Gipsabdruck-Sammlung auch kreativ betätigen und ihre eigenen Märchenfiguren schaffen.

Bastelspaß mit Prinzessin

Eifrig wurde den gesamten Nachmittag über gezeichnet und gemalt, gebastelt und geklebt. Am Ende waren schließlich zig Prinzessinen, Prinzen und allerlei andere Figuren aus der bunten Märchenwelt gestaltet. Und auch einige Herbstkunstwerke hatten passend zur Jahreszeit ihren Weg in die Kinderhände gefunden und wurden stolz mit nach Hause getragen.

