Altenburg

Der alte Fachwerkanbau am Stiftsgraben 5 in Altenburg wurde renoviert, geputzt und gestrichen – jetzt entsteht dort eine „Gassengalerie am Fachwerk“. Künstler Falk Höser vom Creative-Service holt Stadtansichten vergangener Zeiten in die Erinnerung zurück, wie sie einst in der nahen Umgebung des Stiftsgrabens zu finden waren. In den Gefachen des sanierten Fachwerkschuppens werden sie verewigt. Unter anderem findet sich jenes Haus wieder, das im Volksmund früher Starkasten genannt wurde und auf dem Rasenstück bei der Pension Treppengasse stand. Abgerissen wurde das optisch sehr interessante Gebäude im Jahr 1958 – andernfalls hätte es heute wohl einen hohen Schauwert.

Mit diesem und weiteren Motiven hofft Hauseigner Siggi Bender, an seinem Firmensitz illegalen Graffiti-Schmierereien begegnen zu können. Schließlich zollte die Sprayer-Szene derartigen Kunstwerken in der Stadt bisher einigen Respekt – und hoffentlich nun auch diesen Arbeiten.

Die Ansichten aus vergangenen Zeiten fand der Unternehmer durch bildreiche Unterstützung vieler Nachbarn. Die hatten unter anderem alte Postkarten und Fotos aus ihren Schatzkästchen hervorgekramt. Und können sich nun an Anblicken erfreuen, die den Altenburgern auf offener Straße schon lange nicht mehr begegnet sind.

Von JPT