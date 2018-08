Mit dem Thüringer Neugliederungsgesetz, das am 1. Januar 2019 in Kraft treten soll, wachsen die Stadt Schmölln und Verwaltungsgemeinschaft Rositz, verschwindet die VG Altenburger Land. So lässt sich grob zusammenfassen, wie sich der Westen des Landkreises neu strukturiert. Doch es knirscht im Detail und das Gesetz ist noch nicht beschlossen.