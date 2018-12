Langenleuba-Niederhain

Statt Ruhe und Einkehr gewinnen Konsumrausch und Alltagsstress in der Vorweihnachtszeit allzu oft die Oberhand. Da bieten Aktionen wie der Lebendige Adventskalender im Wieratal Gelegenheit zum Innehalten. Auch in diesem Jahr erfreute sich die Veranstaltungsreihe großer Beliebtheit und fand zum zehnten Mal statt – in Initiative des Kirchspiels Flemmingen.

An 17 Adventstagen wurden in und an verschiedenen Orten Türen, Tore oder Fenster geöffnet, um zum Beisammensein bei Kerzenschein, Musik, Weihnachtsgeschichten, Plätzchenduft und Glühwein einzuladen. Für die Organisation war wie immer Martina Wolfram zuständig, die sich über die gute Resonanz freut, sowohl hinsichtlich Teilnehmer- als auch Besucherzahl. „Einige sind schon von Anfang an dabei. Bei der Gestaltung des Programms sind der Vielfalt keine Grenzen gesetzt, Hauptsache es ist ruhig, besinnlich und für Groß und Klein geeignet.“

Familie Eckebrecht gehört zu den Stamm-Gastgebern

Zu den Stamm-Gastgebern gehört die Familie Eckebrecht aus Langenleuba-Niederhain, deren Mühe dieses Mal mit einem Besucherrekord belohnt wurde. Über 30 Gäste kamen zu dem liebevoll sanierten Fachwerkhaus, wo sie eine heimelige Atmosphäre erwartete. Haus und Hof waren festlich geschmückt und das kleine, rustikal eingerichtete Nebengebäude erstrahlte im Lichterglanz. Nach einer musikalischen Begrüßung, einer Geschichte, vorgetragen vom Hausherrn, und einem Mitmach-Programm wurden weihnachtliche Leckereien, Glühwein und Punsch gereicht. Am Schluss sprach Sohn Louis (14) noch einen Abendsegen. Auch Tochter Leni (12) war rundum beschäftigt.

„Wir lassen uns jedes Jahr etwas Neues einfallen und beziehen auch die Besucher ein. Mal haben wir ein Schattentheater inszeniert, mal eine Reportage“, verrät Tino Eckebrecht. Fürs Programm sei seine Frau Melanie zuständig, eingebunden wird aber die ganze Familie.

Von Ilka Jost