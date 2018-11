Starkenberg

Rund 4,2 Millionen Euro wird Starkenberg im kommenden Jahr umsetzen. Mehr als je zuvor. Bürgermeister Wolfram Schlegel (Die Regionalen) begründet den Rekord-Etat mit zwei Aspekten. Zum ersten: „Unsere größte Investition wird der Neubau des Feuerwehrgerätehauses für insgesamt rund 1,43 Millionen Euro sein“, sagt Schlegel. Obgleich die Gesamtsumme für das Gebäude im Vermögenshaushalt eingestellt ist, geht der Bürgermeister aber nicht davon aus, dass die Maßnahme 2019 komplett umgesetzt wird. Schlegel rechnet mit zwei Jahren Bauzeit.

Der Straßenbau muss warten

Zudem seien weitere 100 000 Euro als Eigenanteil für den Breitbandausbau im Investitions-Etat eingeplant. Darüber hinaus sind aber keine weiteren großen Investitionen möglich und geplant. Das schließt auch die Sanierung von maroden Straßen, etwa der Gartenstraße in Tegkwitz, ein, bestätigt Schlegel auf Nachfrage. Die anstehenden Vorhaben, wozu nicht allein die Gartenstraße zähle, würden nach Finanzplan umgesetzt.

Weil es nicht anders gehe, müssten Prioritäten gesetzt werden. Bereits vor Jahren habe sich der Gemeinderat dazu bekannt, dass ein neues Gerätehaus für die Kameraden am dringlichsten ist. An dieser Einschätzung habe sich bis jetzt nichts geändert, erklärt der Bürgermeister gegenüber der OVZ und verweist auf den einhellig beschlossenen Haushalt für 2019.

Gehälter lassen Ausgaben steigen

Dieser ist ausgeglichen und die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist gegeben. Das heißt, aus der Kasse für laufende Ausgaben, dem Verwaltungshaushalt, können Gelder in den Vermögenshaushalt fließen. Für den Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit ist vorgeschrieben, mindestens die Höhe der aktuellen Kreditraten vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt abzuführen.

Das wird nach Planansatz deutlich übertroffen, obwohl auch die Ausgaben im Verwaltungshaushalt gestiegen sind und damit auch über den Etats der Vorjahre liegt. Hauptsächlich wegen der gestiegenen Gehälter – wie zum Beispiel für die Erzieherinnen der Kita – benennt Schlegel den zweiten Grund für das bisher größte Haushaltsvolumen der 1890-Einwohner-Gemeinde.

Eine Million Euro ist sofort weg

Leisten kann sich Starkenberg diesen Etat auch, weil die Steuereinnahmen sprudeln. Fast 1,6 Millionen nimmt die Gemeinde so ein. Die größten Posten sind die Gewerbesteuer mit 380 000 Euro, der kommunale Anteil der Einkommenssteuer mit 534 000 Euro sowie die von Starkenberg erhobenen Grundsteuern, die sich auf an die 190 000 Euro summieren. „Aber davon geben wir auch sofort eine Million wieder aus“, so Schlegel. Er nennt die zu zahlenden 602 000 Euro Kreisumlage, die 240 000 Euro VG-Umlage oder die Schulumlage über 84 000 Euro.

Nichtsdestotrotz wird sich Starkenberg auch im kommenden Jahr sogenannte freiwillige Ausgaben leisten. 12 000 Euro bekommen die Begegnungsstätten, 11 000 Euro die Sportvereine oder 44 000 Euro die Feuerwehr für die Ausrüstung.

Von Jörg Reuter