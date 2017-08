Imbiss am Haselbacher See lockt mit professioneller Küche

Mit Hingabe am Herd

Imbiss mal anders: Seit knapp zwei Jahren verköstigen Thomas Huber und Holger Dorrenburg am Haselbacher See ihre Gäste. Wer bei den beiden Profi-Gastronomen jedoch mit unspektakulärer Küche rechnet, hat sich verschätzt. Statt schnellem Essen für den kleinen Hunger wird hier mit Hingabe am Herd gestanden.