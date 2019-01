Altenburg

Keiler, Bachen und Frischlinge fühlen sich wohl im Altenburger Land. Die Schwarzwildpopulation in der Region ist deutlich gewachsen. Land- und Forstwirtschaft haben an dieser Entwicklung eine Aktie, schildert Kreisjägermeister Gunter Höser. Und ist froh, dass Jäger, Land- und Forstwirte zunehmend an einem Strang ziehen, um die Wildschwein-Bestände im Zaum zu halten.

Beredtes Beispiel dafür war die jüngste Jagd im Leinawald. Wie berichtet, wurden in diesem Winterhalbjahr – anders als in früheren Jahren – gleich zwei Drückjagden angesetzt, um Wildschäden vorzubeugen. Unter anderem hatten sich Landespolitiker aus Sachsen und Thüringen für die Wiederholung stark gemacht. Außerdem habe auf Initiative von betroffenen Revierpächtern eine durch den Kreisjagdverband einberufene „Krisensitzung“ stattgefunden, an der Jäger, Landwirte und Vertreter von ThüringenForst teilnahmen. Zur Vermeidung weiterer Wildschäden durch Schwarzwild, so der Tenor, sei ein erneutes Eingreifen erforderlich. Nachdem bereits Anfang Dezember 111 Wildschweine und 48 Rehe geschossen worden waren, folgte am 4. Januar die Fortsetzung.

Bejagbare Fläche ist deutlich gewachsen

„Im Januar wurde die Jagd nicht nur auf den Leinawald, sondern auch über mehrere Jagdreviere bis hin zum Deutschen Holz und den Teichgebieten im Raum Windischleuba ausgedehnt“, berichtet Gunter Höser. „Durch die Bereitschaft der Jagdpächter, die am Jagdtag ihre Reviere der gemeinsamen Organisation angliederten, konnte die bejagbare Fläche auf einen erheblichen Teil des Landkreises ausgedehnt werden.“ Die Bilanz: 45 Stück Schwarzwild wurden erlegt. „Das ist ein hervorragendes Ergebnis“, sieht Höser die Notwendigkeit des zweiten Anlaufs bestätigt. Über 120 Jäger und mehr als 70 Treiber, die überwiegend von den Jagdpächtern in Zusammenarbeit mit einigen Landwirten kurzfristig organisiert wurden, seien beteiligt gewesen.

Erfolgreiche Zusammenarbeit

Ohne Kooperation funktioniere das nicht. Das sei schon in einer vom Kreisjagdverband organisierten Veranstaltung am 20. November in Fockendorf, wo sich Land- und Forstwirte sowie Jäger zum Dialog trafen, deutlich geworden. Dabei diene die Reduzierung der Schwarzwildbestände im Altenburger Land nicht nur der Vorbeugung von Wildschäden. Es gelte auch, Maßnahmen gegen die drohende Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest zu treffen. Ein kleinerer Schwarzwildbestand verringere das Risiko der Ansteckung und die daraus drohende Seuchengefahr. Zwar ist aktuell in Deutschland noch kein Seuchenfall bekannt. Jedoch sei die bedrohliche Ausbreitung dieser Tierseuche in Osteuropa im Blick zu halten, die vor Ländergrenzen nicht stoppt.

Ideale Nahrungsbedingungen für die Sauen

Die aktuell große Schwarzwildpopulation im Altenburger Land sei unter anderem auf die landwirtschaftliche Struktur zurückzuführen, erläutert Kreisjägermeister Höser. Durch monotone Anbaufruchtfolgen bei Mais, Raps und Getreide entstünden ideale Nahrungs- und Einstandsbedingungen für die Sauen, so dass die Population gefördert werde. Ein weiterer Grund sei die veränderte Forstwirtschaft nach 1990. „Naturgemäße Waldwirtschaft, die sich durch einen mehrschichtigen Aufbau in der Waldstruktur auszeichnet, bietet neben vielen anderen Tierarten auch dem Schwarzwild ideale Lebensräume und Lebensbedingungen“, erläuterte Höser. „Diesen Veränderungen müssen sich die Jäger und Landwirte stellen.“

