Ponitz. So sehen Gegensätze aus. Weil in der Gößnitzer Grundschule Lehrer fehlen, sitzen dort in einer Klasse mitunter über 30 Schüler. Vier Kilometer entfernt liegt die beschauliche, kleine Grundschule Ponitz. Die dortige zweite Klasse zählt gerade einmal sechs Kinder – die kleinste Klasse im Kreis. Schulleiterin Haike Barran legt aber Wert auf die Feststellung, dass eine Lehrerin nicht vor sechs Knirpsen steht, denn die beiden ersten Klassen werden zusammengelegt und gemeinsam unterrichtet. Zusammen sind dies dann 18 Schüler.

Zu diesem Mittel griff Ponitz bereits seit Mitte der 1990er-Jahre, als die Kinder knapp wurden. Es seien seitdem gute Erfahrungen gemacht, diese Unterrichtsform optimiert worden, sagt die Leiterin. Einfach sei dies nicht, der Lehrer müsse sich gründlich vorbereiten und benötige viel pädagogisches und methodisches Geschick, zwei parallele Unterrichtverläufe zu beherrschen. In Ponitz gibt es, einschließlich Direktorin, vier Lehrer und zwei Erzieher. 21 Schüler zählt die dritte Klasse, elf sind es in Klasse vier. Außer in Deutsch und Mathe wird auch dort gemeinsam gelernt.

Von den 50 Schülern wohnen allerdings nicht alle in Ponitz. Es gibt zehn Gastkinder, sie kommen aus Zwickau, Gößnitz, Schmölln, Taupadel und Altkirchen. Ein Grund für solch lange Anfahren könnte der Status einer Musikalischen Grundschule sein, den Ponitz besitzt.

Solche Bedingungen stoßen woanders auf Bedenken und Widerspruch. Denn der Lehrermangel in Thüringen liegt auch an den kleinen Klassen, nirgendwo in Deutschland kommen so wenige Schüler auf einen Lehrer. Wenn irgendwo im Altenburger Land massiver Unterrichtsausfall oder zu große Klassen zu beklagen sind, wird oft nach Ponitz gezeigt. Auch die begrenzten finanziellen Ressourcen müssten dorthin fließen, wo es noch genügend Schüler gäbe, heißt es oft.

Haike Barran kennt diese Diskussionen und nennt nun ihre Argumente. Eine Schule gehöre in eine Gemeinde, sei ein Stück Lebensqualität. Der Verlust würde sich auf das gesamte dörfliche Leben niederschlagen, verweist sie auf andere Dörfer, die ihre Schule bereits eingebüßt haben. Der Kreis mache in Ponitz auch nur das Nötigste, viel leisten Gemeinde und Vereine. Auch der Vergleich mit Gößnitz, wo es große Schwierigkeiten gibt, gefällt ihr nicht. Würden die Ponitzer Schüler dorthin wechseln, würde der Platz nicht reichen. „Es tut mir leid, wenn es an anderen Schulen klemmt. Das zu lösen, ist Aufgabe der Politik“, sagte sie und fragt: „Geht es denn den anderen besser, wenn wir geschlossen werden?“

Das Thüringer Bildungsministerium kennt die Situation in Gößnitz und Ponitz, verneint aber die Frage, ob sich beide gegenseitig helfen könnten. „Die sehr kleine Grundschule in Ponitz ist – nach Rücksprache mit dem Schulamt Ostthüringen – zur Absicherung ihres Unterrichts selbst auf die Hilfe anderer Schulen angewiesen“, erklärte eine Ministeriumssprecherin der OVZ. „Im Rahmen der geplanten Funktional- und Gebietsreform werden wir in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten nicht umhin kommen, die Schulstandorte der einzelnen Landkreise zu überprüfen.“ Aus Ministeriumssicht könnten Kooperationen besonders kleiner Schulstandorte helfen, die zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen besser zu verteilen und Situationen, wie jene in Gößnitz, zu entschärfen.

Vielleicht muss damit nicht einmal bis zur Kreisgebietsreform gewartet werden. Zumal es fraglich ist, ob diese wirklich gegen den Willen der Bevölkerung und angesichts von Volksentscheid und Verfassungsklage durchgeboxt wird. Denn der Kreistag muss sich mit seinen Problemschulen noch einmal befassen. Laut Beschlusslage hätten die rückläufigen Schülerzahlen in Ponitz schon Ende 2016 nochmals bewertet und eine mögliche Aufnahme der Kinder in die Grundschule Gößnitz untersucht werden müssen. Entschieden werden soll im Februar. Neben Ponitz geht es ebenso um Großstechau und Altkirchen.

Ändert sich nichts, wird es in Ponitz noch traumhafter. Die jetzige zweite Klasse wird ab dem neuen Schuljahr in den beiden Hauptfächern Mathe und Deutsch von einem Lehrer unterrichtet – er stünde dann vor sechs Kindern.

Von Jens Rosenkranz