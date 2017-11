In Altenburg-Nord verschwinden 112 Wohnungen

Altenburg. Die Städtische Wohnungsgesellschaft (SWG) macht ernst und reißt weitere Blöcke in Altenburg-Nord ab. Wie das kommunale Tochterunternehmen mitteilte, werden getreu dem Stadtentwicklungskonzept noch in diesem Jahr zehn Häuser mit 112 Wohnungen aus der Plattenbausiedlung verschwinden. Nachdem die Blocks in der Barlachstraße 9-14 und in der Ludwig-Hayne-Straße 3-6 bis Ende September leergezogen waren, trennten die Versorger zunächst die Leitungen. Aktuell wird entkernt.

Der eigentliche Abriss folgt direkt im Anschluss und soll laut SWG noch im Dezember abgeschlossen sein. Danach entsteht auf den beräumten Flächen spätestens im Frühjahr Grün. „Wir werden erst mal Rasen säen“, sagte SWG-Sprecher Andreas Große auf Nachfrage. Danach werde man prüfen, ob diese Flächen als Ausgleich für Bautätigkeiten an anderer Stelle weitergehend bepflanzt werden können.

Die Wahl fiel auf jene Blocks, weil diese bereits zu mehr als die Hälfte leer standen. Über zwei Drittel der übrigen Mieter zogen innerhalb des SWG-Bestands um. Insgesamt investiert das Unternehmen in die Maßnahme laut Große einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Dieser entstehe durch die Kosten für Abbruch, Entsorgung und Umzüge, so der Sprecher. „Auch müssen die Keller raus und verfüllt werden.“ Ein Teil der Summe wird mit Fördermitteln aus dem Stadtumbau Ost gedeckt.

Von Thomas Haegeler