Die Benefiz-Boxnacht in Altenburg haben in den zurückliegenden zwei Jahren um die 800 Zuschauer erlebt. Mit ähnlichen Zahlen hoffen die Veranstalter um Promoter Peter Petzold aus Rositz auch am Sonnabend. Der Erlös geht diesmal direkt an die Oase, Petzolds soziales Projekt für Mensch und Tier in Rositz. 19 Kämpfe sind geplant, darunter eine Europameisterschaft, in der Lokalmatador Mario Platz alles gegen will.