In Altenburg ist der Tod bühnenreif

Am Landestheater Altenburg rückt die Frage nach dem Leben nach dem Tod auf die Bühne. Der Ballettabend „Eine infernalische Reise/Letzte Lieder“ feierte am Sonntag umjubelte Premiere und ist am Karfreitag erneut zu sehen. Der erste Teil basiert musikalisch auf der Dante-Sinfonie von Franz Liszt, der zweite Teil auf vier Liedern von Richard Strauss.