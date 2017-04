Altenburg. Motivation, Marketing, Verkauf und Gesundheit – das waren die zentralen Themen der Keynotespeaker beim 3. Mitteldeutschen Wissensforum im „Goldenen Pflug“ in Altenburg. Vor rund 300 Zuhörern gaben sie ihr Wissen um die richtige Herangehensweise weiter. Unter anderem ein Zukunfts- und ein Gesundheitsexperte sowie eine Boxerin.

Zukunftsaussichten mit Timo Leukefeld

Timo Leukefelder, Energieexperte aus Freiberg. Quelle: Stefan Mays

Auf eine Reise in die Zukunft nimmt Timo Leukefeld die Zuhörer. „Wie werden wir leben?“, dass ist seine zentrale Frage.

Ein Hotel in Japan, wo ausschließlich Roboter und Adroide arbeiten – 24 Stunden am Tag freundlich und in keiner Gewerkschaft. Aber was passiert mit den Menschen, deren Arbeitsplätze verloren gehen? Häuser die komplett aus dem 3-D-Drucker kommen, Hochhäuser die zu vertikalen Farmen werden und Autos die ohne fremde Hilfe fahren. All das klingt wie ferne Zukunftsmusik ist aber bereits Realität und steht kurz davor oder ist bereits Teil des Lebens. „Was, wenn wir uns einen Mercedes drucken können? Dann verliert das Statussymbol seinen Stand und wir werden zu Nutzern, statt zu Besitzern“, so Leukefeld, Honorarprofessor an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg.

Eine These die er aufgreift: Wir kommen zu einer Gesellschaft des Teilens und Tauschens. „Die Zukunft sind Mehrfamilienhäuser, in deren Garagen Elektroautos stehen, die in der Miete inklusive sind und den Mietern zur Verfügung stehen.“

Gesund leben mit Dr. Alex Witasek

Dr. Alex Witasek beim Wissensforum in Altenburg. Quelle: Mario Jahn

Wie schafft man es zu mehr Leistung, Begeisterung und Wohlbefinden? Dr. Alex Witasek erklärt die Wichtigkeit der Selbstheilungskräfte und das Hören auf den eignen Körper. „Aber wir plumpsen nach neun Monaten aus dem Mutterleib und dann kommt da nichts mehr, keine Gebrauchsanweisung.“ Manch ein Arzt wüsste gar nicht, was einem fehlt und statt dieses zuzugeben, „operiert er lieber, um eine Diagnose zu haben“, zumindest bei Blinddärmen sei das so, stellt er trocken fest. Als erfahrener Chirurg weiß er, wovon er redet. „Nicht der Blinddarm ist entzündet, sondern der Darm völlig überreizt, weil wir zu viel, zu schnell und zu aggressiv essen“, so der Allgemeinmediziner aus Österreich.

Stress, Sensibilitätsarmut, Selbstentfremdung und Kommunikationsstörungen können die Folgen sein. denn der Darm hat genauso viele Nerven wie das Gehirn und steuert unfassbar viele Prozesse im Körper. „Nur ein prozen dieser Nerven sind erforscht“, stellt er fest. „Lassen Sie sich lieber von einem Assistenzarzt operieren, der macht den Eingriff öfter als der Chef“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Die richtige Strategie mit Ramona Kühne

Ramona Kühne ist Profiboxerin und Keynotespeakerin. Quelle: Mario Jahn

Dass der Schlagabtausch im Boxen gar nicht so weit weg ist von geschäftlichen Verhandlungen und Verkaufsgesprächen, das zeigt Ramona Kühne in ihrem Vortrag auf. Und sie weiß wovon sie spricht, sie ist die erfolgreichste deutsche Boxerin aller Zeiten und derzeit amtierende Boxweltmeisterin im Superfedergewicht.

„Wenn Du im Kampf drohst k.o. zu gehen, zeige es nicht deinem Gegner. Er wird diese Situation erkennen und Deine Lage ausnutzen“, sagt sie. So muss es auch im verbalen Schlagabtausch im Beruflichen sein. Nur so könne man erfolgreich arbeiten und seine Ziele erreichen. Im Notfall gelte es die Strategie zu ändern, aber „immer das Pokerface tragen.“

Genauso wie man gewinnt, gehört auch das Verlieren zum Leben dazu. Das musste Kühne nach ihrer ersten Niederlage als Profi 2010 erkennen. Das Wichtigeste ist dann, sich zu überlegen, ob man wirklich so viel gegeben und investiert hat, wie man dachte. „Oder war noch mehr drin?“ Eine Analyse des eigenen Vorgehens sei elementar, um in Zukunft besser und stärker zu werden und vor allem aus seinen Niederlagen zu lernen.

Von Tatjana Kulpa