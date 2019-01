Altenburg/Nobitz

Mit rauschenden Partys wurde im Altenburger Land das neue Jahr begrüßt. So ließ es etwa der Feuerwehrverein Wilchwitz im Vereinshaus krachen, einige Hundert feierten parallel dazu bei Live-Musik in Kulturhof Kosma sowie im kleineren Rahmen in der Hofgärtnerei Altenburg. Wer wollte, konnte zudem in den Abend etwas besinnlicher mit einem Konzert in der Brüderkirche starten.

Liebscher plays Bach in der Brüderkirche

Zu Gast dort war der Leipziger Saxofonist Frank Liebscher mit seinem Programm „ Liebscher plays Bach“. Das begann er gegen 16 Uhr mit dem Paul-Simon-Titel „American Tune“. Mit dem Song habe er bei seinem ersten Silvesterauftritt in der Brüderkirche vor einem Jahr geschlossen, sagte er und kündigte für die kommenden 60 Minuten bekannte und neue Stücke an.

Vor allem waren es Werke von Johann Sebastian Bach. Liebscher spielte auf dem Baritonsaxofon Auszüge aus den sechs Suiten für Violoncello solo, die er selbst für Saxofon umarrangiert hat. Dazu gab es populären Rock-Pop wie Leonard Cohens „Halleluja“ oder „ Lily Was Here“ von Dave Stewart, das sich Kantor Philipp Göbel, der zeitweise Liebscher auf der Orgel bekleidete, für das Set gewünscht hatte. Eine musikalische Mischung, die letztlich die Besucher zum Schlussapplaus von den Bänken riss.

Nun werde er nach Hause fahren und ruhig ins neue Jahr feiern, plauderte Liebscher nach dem Auftritt mit der OVZ. „Ich bin jemand, der an seinen Wünschen arbeitet. Vor zehn Jahren wollte ich Bach so spielen können. Und als Nächstes möchte damit ein Album einspielen“, antwortete der Musiker auf die Frage, was er sich für das neue Jahr vorgenommen hat. Pfarrer Andreas Gießler meinte dazu: „Es klinkt vielleicht abgedroschen, aber ich wünsche mir, dass die Welt friedlicher wird und die Menschen endlich ihren gottgegebenen Verstand nutzen, denn wir haben die Verantwortung für das, was kommt.“

Hündin Kelly schlürfte Bier in Wilchwitz

Ein paar Stunden vor dem 0-Uhr-Glockenschlag zog in Wilchwitz Feuerwehrvereinschef Günter Quaas für 2018 positive Bilanz. „Ein großer Posten waren 30 neue Jacken für unsere Feuerwehr, außerdem haben wir die Jugendwehr mit T-Shirts ausgestattet“, sagte er, während im Vereinshaus wie seit rund 20 Jahren Silvester gefeiert wurde. Fünf Veranstaltungen richtet der Verein übers Jahr aus, um so unter anderem die Mittel einzunehmen, um die Kameraden zu unterstützen. Obgleich es zu Silvester darum augenscheinlich nicht in erster Linie ging. Die knapp 100 Gäste im Vereinshaus wollten eine gute Zeit und ihren Spaß. Und dafür gab es wie immer Sketche von den „Künstlern“ des Feuerwehrvereins. Der vergnügliche Klamauk trieb so manchem die Tränen vor Lachen in die Augen, wenn zum Beispiel Hündin Kelly, mit menschlichen Händen ausgestattet, aus einem Glas Bier schlürfte.

Volle Tanzfläche und alles inklusive in Kosma

Angestoßen aufs neue Jahr wurde derweil auch in Kosma – mit Sekt, Wein und Bier. Seit etlichen Jahren ist hier das heimliche Motto „all inclusive“, was vor allem ein eher gesetztes Publikum begeistert. „Ich als Koch muss sagen, das Essen ist top hier, mir hat es sehr gut geschmeckt, da gibt es nichts zu meckern“, lobte Gast Stefan Klemmer. Vorgenommen für 2019 hat er sich, weiterhin nicht zu rauchen. „Ich bin seit vier Jahren Nichtraucher und spare jeden Tag zwölf Euro.“ Seitdem bekomme seine Katze das beste Futter, witzelte er bester Laune am Tisch auf der Empore.

Unten war Wirt André Ohneberg angesichts des vollen Hauses ebenfalls bester Stimmung. Damit das so bleibt und sein Haus weiter gut läuft, hofft er, einen Koch zu finden. „Unser aktueller geht 2019 in Rente“, erklärte er. Hinter ihm spielten „Clover“ aus Meerane wie seit vier Jahren Rock- und Pop-Hits. Wenngleich es hinter vorgehaltener Hand auch gerümpfte Nasen gab, die Tanzfläche ließ die geübte Kirmes-Band nie leer werden.

Gassenhauer mit Manuel Schmid in der Hofgärtnerei

Offensichtlich alle Herzen hatte Manuel Schmid in der Altenburger Hofgärtnerei in Sturm erobert. Das beseelte Lächeln von Wirt Jörg Kebbel bei Little Richards „Great Balls of Fire“ sprach Bände. Der Stern-Combo-Meißen-Sänger, Mitbegründer des Gospelchors „Colours of Soul“ und Solo-Musiker, spielte sich zu Silvester mit seiner Band Sky Blue durch die großen Party-Gassenhauer von Keimzeit bis CCR. „Es ist egal, was der spielt, es klingt alles gut“, befand ein Zuhörer begeistert.

Seit ein paar Jahren spielt Sky Blue zu Silvester bei ihm, so Jörg Kebbel. Der Silvesterabend laufe super mit rund 50 Gästen, unten in der Gaststube und oben im Saal. Dazwischen hatte sich die Band im Treppenhaus platziert – mit Alphaville und Peter Maffay verging die Zeit bis Mitternacht wie im Flug. Manche seien wegen Manuel sogar aus Potsdam angereist, um in Altenburg Silvester zu feiern, erzählte Kebbel erfreut. 2019 solle für ihn am Besten so weitergehen, wie 2018 auf gehört hat. „Uns geht es gut, und so soll es bleiben“, stieß er aufs neue Jahr an.

Von Jörg Reuter