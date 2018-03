In Lucka entsteht ein Café in historischem Ambiente

Ein Tässchen Kaffee in denkmalgeschützten Räumen: Läuft alles nach Plan, könnte das im kommenden Jahr in Lucka möglich sein. In einer alten Villa in der Bahnhofstraße werkeln Katrin Müller und Wolfgang Hermus fleißig daran, ein Café einzurichten. Bis es soweit ist, bleibt jedoch noch einiges zu tun.