In Mehna bebt das Zelt

Mehna. Rund 350 Gäste, doppelt so viele wie im Vorjahr: Beim Mehnaer Oktoberfest ging am Samstag die Post ab. Was einerseits an den Rohr Schbozn lag – der Bayern-Import war im vergangenen Jahr schon mal da und verursachte ein derartiges Nachbeben, dass die Vollblutmusiker prompt erneut gebucht wurden. Außerdem gab es erstmals in der Fest-Geschichte zwei Acts im Festzelt: Auch die Vollmershainer Schalmeien legten sich, abwechselnd mit den Rohr Schbozn, kräftig ins Zeug und wurden vom Publikum bejubelt und gefeiert. „Bis Sonntagmorgen halb drei ging die Party“, erzählt René Schäfer vom veranstaltenden Feuerwehrverein Mehna. „Und auch diesmal tanzten die Gäste auf Tischen und Stühlen.“



Von Kay Würker