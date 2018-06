Altenburg

Am Mittwoch wird sich Jörg Wenzel wieder sein schwarz-gelbes Lieblingstrikot überstreifen und dem Nachmittag entgegenfiebern. Dann wird der 55-jährige Wirt sich in seinen Meiler zurückziehen und mit vielen Gleichgesinnten jubeln und leiden. „Bislang war der WM-Verlauf der Deutschen ja wirklich nichts für schwache Nerven. Aber die packen das“, sagt Poschi, wie ihn seine Freunde und Bekannten nur rufen, voller Überzeugung. Aus gutem Grund: Seit 22 Jahren ist er der Pächter der Gartengaststätte in der Kleingartenanlage „Poschwitzer Höhe“. Und dort lebt Wenzel seine große Leidenschaft für König Fußball beinahe tagtäglich aus.

Liebe zu Motor Altenburg seit 1986

„Eigentlich ging das schon in meiner Jugend los. Da habe ich sogar selbst aktiv Fußball in Werdau gespielt“, sagt er. Als er 1986 nach Altenburg gezogen war, entflammte sein Herz sofort für die in Schwarzgelb auflaufenden Kicker von Motor Altenburg. „Und diese Liebe zum Verein ist seither ungebrochen. Egal, ob es Höhen oder Tiefen gab“, blickt Poschi zurück, der auch bei allen Heimspielen seiner Motor-Kicker den Kiosk im Stadion betreibt und auch sonst dem Verein als Förderer oft zur Seite steht. Zudem feiern aktuelle sowie ehemalige verdiente Kicker ihre Feste sehr gern in der gemütlichen Kneipe.

WM-Gucken in rustikaler Partyhütte

Oder im Meiler, einer rustikalen Partyhütte, die Wenzel auf dem Kneipenareal gebaut hat und am Mittwoch wieder Hot Spot für Fußballenthusiasten wird, wenn Jogis Jungs gegen Südkorea hoffentlich in Sachen Achtelfinale für klare Verhältnisse sorgen. Zur WM trifft sich dort Poschi mit gut einem Dutzend Freunden und Bekannten zum privaten Public Viewing. Selbstverständlich hat der 55-Jährige die Hütte zum Fußballtempel ausstaffiert. Da ziert nicht nur jedes Eckchen das schwarz-rot-goldene Fahnentuch speziell für die Weltmeisterschaft. An den Wänden hängen mit Wimpeln und Trikots auch die stillen Beweise von Poschis jahrzehntelanger Fußballleidenschaft. Völlig ungekünstelt geht es zu, wenn der Flachbildschirm – selbstverständlich ebenfalls auf bundesdeutschem Flaggentuch drapiert – flimmert. „Hier im Meiler sind wir unter uns, können mitfiebern und stören niemanden“, sagt Wenzel. Und wenn’s im richtigen Tor klingelt, dann wird Poschi spendabel: Eine Runde Bier oder ein Kurzer wachsen dann rüber.

Am Mittwoch, so hofft Poschi inständig, will er oft „Runde“ rufen.

Von Jörg Wolf