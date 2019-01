Die Verwechslungskomödie „Der Revisor“ hat auch gut 180 Jahre nach der Uraufführung nichts an Relevanz eingebüßt. Ein unterhaltsamer Einblick in die peinliche Oberflächlichkeit nicht nur der Politik, sondern des menschlichen Handelns und Gebarens im Allgemeinen. Am Sonntag hatte das Stück in Altenburg Premiere.