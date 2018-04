In Zschernitzsch spielt zu Ostern die Musik

Zschernitzsch. Großer Andrang am Wochenende zum Zschernitzscher Osterbrunnenfest der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Altenburg-Zschernitzsch: Fast 1000 Spaziergänger und Schaulustige zog es über die Ostertage in die Borngasse, um dort die geschmückten Quellen zu bestaunen.

Musik war in diesem Jahr das Thema: So lud gleich zur Eröffnung des Festes Prädikantin Birgit Kamprath die Gäste zum gemeinsamen Singen von „Wenn alle Brünnlein fließen“ ein. Und direkt am Eingang der Borngasse zeigte man eine riesige Notenzeile mit einem weiteren Frühlingsklassiker, gelegt natürlich mit vielen buntbemalten Ostereiern. Vorbei an verschiedenen Kunstwerken, etwa einer fantastischen Sonne, fand man dann die festlich geschmückten Quellen.

Auch der Dorfplatz wurde für den Anlass österlich geschmückt. So waren weit über 10 000 bemalte, bestickte und sogar tätowierte Ostereier zu sehen, die von vielen fleißigen Helfern gestaltet und gesammelt wurden. Größter Eierlieferant war auch in diesem Jahr die Wilhelm-Busch-Schule.

Nach der feierlichen Eröffnung wurden die Gäste vom Feuerwehrverein Altenburg und fleißigen Helfern mit Kaffee, Kuchen und deftigem vom Grill verköstigt. Das Wetter hielt stand, und so verweilte der Großteil der Besucher bis in die späten Abendstunden und konnte sich am traditionellen Osterfeuer wärmen.

Die Osterbrunnen können auch noch in den kommenden Tagen bis einschließlich 15. April besucht werden.

Von René Reichwagen