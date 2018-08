Altenburg

„Die Straße füllt sich“, freute sich die Altenburgerin Sonja Lozar am Nachmittag mit Blick auf die vielen Besucher der Trödelmarktstände sowie der Freisitze vor den Gaststätten und der Bühne. Das war kein Wunder, denn es stieg das 14. Pauritzer Straßenfest. Schminkerin Yvonne Ammer verwandelte Lara Anger in einen wunderschönen Schmetterling, während auf der Bühne „Die lustigen Schwestern“ um Frontfrau Heidrun Weigel aus Meuselwitz in Westernkleidung und Gitarre spielend mit dem Hit „Country roads“ von John Denver auftrumpften.

Judoka zeigen Showkampf

Umringt von Zuschauern war auch die Bodenmatte der Kampfsportler des SV Einheit Altenburg. Gerade warf Judoka Falko Deparade seinen Vereinsfreund Franz Rosteck zu Boden. Auch Peter Rosteck und Simone Wenk zeigten, wie man einen Angreifer abwehren kann. „Diese Showwettkämpfe sind bezüglich Selbstverteidigung sehr lehrreich“, schätzte die Zuschauerin Michelle Liebold aus Fockendorf ein. Ihr stimmte der zwölfjährige Altenburger Kampfsportler Luis Schiefner voll zu, der zudem von den Einheit-Judokas noch etwas dazulernen wollte.

Interessante Fotografien

Derweil schaute die 77-jährige Altenburgerin Brigitte Merkel mit ihrer Tochter Petra neugierig die großen Schwarz-Weiß-Reprofotografien an der Mauer unterhalb des einst dort vorhandenen jüdischen Betsaales an, die so noch von den alten Hausbauten und vom Wandel der Pauritzer Straße künden.

Freudige Feststimmung kam auch hoch oben auf dem bunt geschmückten Balkon rein privat bei der großen Familie um Bianca Meischner im Haus Nummer 15 auf. Während am Trödelmarktstand von Hobbyhändlerin Maria Groh freiweg T-Shirts, Werkzeug bis hin zu Omas alter Kaffeemühle über den Ladentisch an Kunden gingen, brachte Standinhaberin Mandy Bergmann neben verschiedenen Spielen immer noch lesenswerte Bücher an kauflustige Festbesucher.

Hilfe für Krebsforschung

Im Fokus dieses Straßenrummels stand allerdings wieder das Haareschneiden im Historischen Friseursalon, bei dem die Einnahmen – wie schon in den Vorjahren – der Mitteldeutschen Kinderkrebsforschung zugute kommen. Friseurin Mandy Erler stylte unter den prüfenden Blicken einiger Festgäste auch die Haarpracht der Schülerin Leonie Sachse.

Grillmeister kommt ins Schwitzen

Beim Irish Pub ließ man sich immer noch den Irischen Eintopf schmecken und im Gassenhauer brachte Chefin Annett Kipping, so wie ihre Mitarbeiterinnen, pausenlos Tabletts voll mit Bier und Erfrischungsgetränken an die Gäste. Deren Ehemann und Chefbrater Lutz Kipping kam wiederum am Grillstand beim ständigen Wenden und Drehen der Rostbratwürste, Steaks und Mutzbraten arg ins Schwitzen. Kaum schlug die Turmuhr 18 Uhr, schon haute beim Gassenhauer, begleitet von seinem Teampartner Harmonika-Henne, Mister Texas singend derb in die Seiten seiner Gitarre. „Bei würzigem Bier werden diese markigen Südstaaten-Rock- und Bluesklänge zu echten Ohrwürmern“, freute sich Festgast Erwin Rollof aus Schmölln, ehe er bei Wirtsfrau Annett Kipping die nächste kühle Blonde bestellte.

Von Wolfgang Riedel