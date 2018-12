Altenburg

Mit einer großen Ehrungsveranstaltung für die Engagiertesten sowie die Erfolgreichsten hat der Kreissportbund die diesjährige Auflage der Kreisjugendspiele im Altenburger Logenhaus abgeschlossen. „Nach 13-jähriger Unterbrechung führte der Kreissportbund im vorigen Jahr gemeinsam mit seinen Partnervereinen wieder Kreisjugendspiele im Altenburger Land durch. Rund 600 Sportler und Sportlerinnen waren bei dieser Premiere in acht Sportarten dabei“, erinnerte der Chef des Kreissportbundes, Hendrik Baum. Ziel solcher Spiele sei es unter anderem, aktive und vor allem auch nichtaktive Kinder und Jugendliche anzusprechen und so vielleicht dafür zu begeistern, aktiv in einem Verein Sport zu treiben. In diesem Jahr konnten eine bemerkenswerte Steigerung verzeichnet werden. Mit Fußball, Geräteturnen sowie Kegeln waren drei weitere Sportarten mit von der Partie. Und die Teilnehmerzahl stieg so auf rund 850 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 3 und 18 Jahren.

Weitere Steigerungen geplant

„Das Ende der Fahnenstange ist aber noch lange nicht erreicht“, so KSB-Geschäftsführer Ulf Schnerrer. „Perspektivisch haben wir uns zum Ziel gesetzt, dass in drei bis fünf Jahren zwischen 15 und 20 Sportarten bei den Kreisjugendspielen mit dabei sind.“ Dass der Trend weiter nach oben zeigt, beweist allein schon die Tatsache, dass schon jetzt zwei weitere Sportarten ihre Teilnahme für 2019 zugesagt haben. Gleiches gilt auch für die Sponsoren mit Landessportbund, Sparkasse sowie Klinikum an der Spitze, die weiter zur Stange halten.

Aus der Schar der engagierten Sportler und Organisatoren ragten aber einige besonders heraus, die durch den KSB im Logenhaus besonders geehrt wurden: Aufgerufen wurden da beispielsweise 20 Trainer, Übungsleiter, Kampfrichter und Funktionäre, die sich besonders intensiv in die Organisation der Kreisjugendspiele eingebracht hatten.

Auch Sportler geehrt

Geehrt wurden 23 Sportlerinnen, Sportler oder Mannschaften, die bei den Kreisjugendspielen glänzten, die beispielsweise besonders viele Medaillen holten, durch Fairplay auffielen oder Bestleistungen aufstellten. Dabei waren beispielsweise Tabea Rowold, die als Anfängerin den Fechtwettbewerb gewann. Bemerkenswert auch Geräteturnerin Ida Pohle, die lange verletzt war, aber zum Training eine Reckstange bauen ließ und die Konkurrenz gewann. Oder die Judoka des Kreises, die Starter aus allen fünf Vereinen zu dem Wettbewerb schickten. Der achtjährige Hannes Hüttig räumte im Tischtennis richtig ab. Er holte vier Goldmedaillen und war damit erfolgreichster Starter bei den Festspielen.

Von Jörg Wolf