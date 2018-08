Nobitz

Bereits vor fünf Jahren – nach dem Zusammenschluss von Saara und Nobitz – stand Ordnung schaffen auf dem Programm der Gemeindeverwaltung. In zahlreichen Ortsteilen mussten seinerzeit neue Straßennamen gefunden werden, um Dopplungen zu vermeiden. Nun wiederholt sich der Prozess in Nobitz, denn auch durch die Fusion mit Ziegelheim, Frohnsdorf und Jückelberg gibt es erneut mehrere Straßen mit den gleichen Namen. Dies ist laut Kommunalordnung nicht zulässig, so Hauptamtsleiter Ralf Graichen zur Gemeinderatssitzung.

Vor allem sollen Verwechslungen ausgeschlossen werden, die etwa dann besonders ins Gewicht fallen, wenn es um einen Rettungseinsatz geht. „Die Krankenwagenfahrer kommen ja meist nicht aus der Region“, argumentierte auch Bürgermeister Hendrik Läbe (SPD). Und da, wo es notwendig ist, werden auch gleich noch die Hausnummern geordnet: „Es gibt Ortsteile wie etwa Wolperndorf, wo die Hausnummer 5 neben der 20 ist“, nennt Graichen ein Beispiel. Es sei einfach sinnvoll, dies neu zu ordnen, erst recht, wenn die Bürger so oder so eine neue Adresse bekommen.

Damit alles einheitlich wird, orientiere sich die Verwaltung streng an der Deutsche Industrienorm (Din) 5008, erläutert der Hauptamtschef. Die sieht vor, dass als erstes oben der Name des Adressaten steht, darunter der Ortsteil, dann die Straße mit Hausnummer und zuletzt die Gemeinden mit der Postleitzahl. Ganz abgesehen von den Verwaltungen, deren Arbeit durch Einheitlichkeit vereinfacht wird, spielt der Adressaufbau in Zeiten der Automatisierung eine Rolle. Graichen nennt in diesem Zusammenhang die Post, deren Sortiermaschinen die Adresse automatisch einlesen.

„Damit bleiben auch alle Dorfnamen erhalten und tauchen in der Adresse als Ortsteil auf“, betont Graichen. Dies sei wichtig für die Identität der Bürger, von denen manche angenommen hätten, nach der Fusion verschwinde der alte Ortsname komplett und werde durch Nobitz ersetzt. Um die Identifikation der Einwohner mit ihren Heimatorten ging es letztlich auch beim Finden neuer Straßennamen. „Ich freue mich außerordentlich über die rege Beteiligung aus allen Ortsteilen“, erklärt der Bürgermeister und fügt an, dass hauptsächlich Straßennamen mit örtlichem Bezug vorgeschlagen wurden. „Es gab aber auch Witziges wie ,Highway to hell‘“, so Läbe. Dieser Straßenname fand allerdings bei der Namensvergabe im Gemeinderat keine Befürworter.

Das hat sich bei den Straßennamen geändert Engertsdorf Hauptstraße im Bereich der Hausnummern 9, 13, 13 a, 13 b ab der Kreuzung mit der Straße Zur Wiesenmühle --> Kurze Gasse Hauptstraße (restlicher Bereich) --> Zur Wiera Karl-Marx-Straße --> Zum Komödiantenhof Waldenburger Straße --> Heiersdorfer Straße Flemmingen (derzeit ohne Straßennamen) Bereich der Kreisstraße K 201 --> Jückelberger Straße Richtung Garbisdorf/ Frohnsdorf zweimal abzweigend von den Kreuzungen mit der Kreisstraße K 201 bis zum Ortsausgang --> Kirchenring Bereich Hausnummern 1 – 10 bis zum Ortsausgang Richtung Steinbach --> Am Heidelbach Gähsnitz Ringstraße --> Gähsnitzer Ring Jückelberg Dorfstraße im Bereich der Kreisstraße K 201 --> Pappelstraße Dorfstraße im Bereich der Hausnummern 6, 6 a, 6 b, 13, 14, 15 ab Kreuzungen bis zum östlichen Ortsausgang --> Rundstraße Dorfstraße im Bereich der Hausnummern 1, 2, 5, 16 ab der Kreuzung bis zum Ortsausgang --> Steilweg Oberleupten Dorfstraße --> Am Dorfbrunnen Wolperndorf derzeit ohne Straßenname --> Wolperndorfer Ring Ziegelheim Bahnhofstraße --> Uhlmannsdorfer Straße Postgasse zwischen August-Bebel-Straße und Schulgasse --> Kräutergasse Postgasse zwischen Schulgasse und Bergstraße --> Am Fleischerteich

