Informationstag in der Altenburger Pierer-Schule

Altenburg. Sie ist eine Schule mit langer Tradition. Bereits seit 1818 werden an der Johann-Friedrich-Pierer-Schule in Altenburg junge Menschen auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet. Im Jahr 1991 wurden die fünf Berufsschulen des Altenburger Landes zusammengeführt. Dadurch wurde die Pierer-Schule zum Berufsschulstandort für die Bereiche Gewerbe und Technik in Altenburg.

Heute können sich die Schüler vom Realschulabschluss bis zum Ingenieur ausbilden lassen. Die Schule bietet drei verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten an. Neben dem Berufsvorbereitungsjahr in den Fachrichtungen Metall- und Holztechnik sowie Hauswirtschaft und Textiltechnik gibt es die Berufsfachschule für die Bereiche Technik oder Ernährung. Am beruflichen Gymnasium kann das Abitur in der Fachrichtung Technik/Metalltechnik erlangt werden. Im Sommer wird es die erste Abiturklasse des beruflichen Gymnasiums geben.

„Das Besondere an unserer Schule ist die praxisorientierte Ausbildung. Wir haben gute Möglichkeiten, unsere Schüler in den Laboren für die berufliche Praxis auszubilden. Und diese nutzen wir intensiv“, sagt Schulleiter Ralf Herzer. Die drei Gebäude der Schule bestehen zu 90 Prozent aus Laboren, in denen die Schüler selbst aktiv werden können. Eine Restaurantküche, Papierlabore, KFZ-Werkstatt, Physikkabinett, Nähwerkstatt oder Computerräume gehören dazu. Über 200 Computer stehen insgesamt zur Verfügung. Viele Räume sind mit Beamern ausgestattet. Zudem gibt es einen Friseur- und Kosmetiksalon. Jedoch kam eine Friseurklasse in den letzten Jahren nicht zustande. Es waren zu wenig Bewerber. Erst ab 15 Schülern wird eine Klasse vom Kultusministerium genehmigt.

Beim Tag der offenen Tür am Sonnabend konnten die Besucher die Schule kennenlernen. Die Labore waren geöffnet und die Fachlehrer beantworten fleißig die Fragen. „Die Eltern wollen meist mehr wissen als die Schüler“, sagt Fachlehrer Dirk Heyer.

Außerdem wurden die außerschulischen Aktivitäten vorgestellt. Die Schüler der Pierer-Schule sind regelmäßig bei „Jugend forscht“ im Einsatz und feiern Erfolge bei den Ostthüringer Fußballmeisterschaften der Berufsschulen. Schulinterne Sportfeste wie ein Volleyballturnier werden auch veranstaltet.

„Unsere Schülerzahlen sind in den letzten Jahren sehr stabil. Das lässt uns optimistisch in die Zukunft blicken“, sagt Schulleiter Ralf Herzer. In den technischen Fächern sind die Jungen jedoch deutlich in der Überzahl.

Von Lisa Gerth