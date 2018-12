Rositz

„Eigentlich sind wir immer noch zur Probe verheiratet“, scherzt Florian Schneider am Donnerstagvormittag gut gelaunt. Das sei wohl auch der Grund, warum es mit seiner Ingrid noch immer so gut funktioniere, schiebt der 81-Jährige augenzwinkernd hinterher.

Glückwünsche bei Kaffee und Schnittchen

Keine Frage, der Senior ist blendend aufgelegt. Wenig verwunderlich, immerhin begehen die Schneiders an diesem Tag ihren 60. Hochzeitstag. Diamantene Hochzeit, unter diesem Namen ist ein solches Jubiläum landläufig bekannt. Und ebenso wie die namensgebenden Edelsteine strahlen Ingrid und Florian Schneider an diesem Tag. Mal verschmitzt, mal mit breitem Lächeln – aber stets aufrichtig.

Das dürfte nicht zuletzt an den zahlreichen Gratulanten gelegen haben, die wahlweise per Telefon oder persönlich ihre Glückwünsche überbrachten – und dafür in der Küche mit Schnittchen, Kuchen, Kaffee oder einem Glas Sekt begrüßt wurden.

„Kein Soldat“ hatte der Vater gesagt

Dazwischen blieb selbstverständlich genug Zeit, einmal zurückzublicken auf gemeinsam Erlebtes und gemeinsam Erreichtes. „Kennengelernt haben wir uns ganz klassisch“, erinnerte sich Ingrid Schneider an das erste Zusammentreffen mit ihrem Florian. Damals, sie wohnte noch in Weißenfels, sei sie zum Tanz in ein nahes Lokal gegangen. „Ich bin zur Tür reingekommen und da stand er da – und das war’s“, beschreibt die 78-Jährige. Der Funke sei sofort da gewesen.

Anderthalb Jahre später, im Dezember 1958, folgte die Hochzeit. Ingrid Schneider stand nicht in weiß am Altar, „weil ich da schon schwanger war“, wie sie erklärt. Dabei habe ihr Vater zunächst wenig glücklich mit der Wahl seiner Tochter gewirkt, war ihr Auserwählter doch damals bei der Armee. „,Kein Soldat‘ hat er immer gesagt, aber als er Florian gesehen und sich mit ihm unterhalten hat, hat er ihn schnell akzeptiert.“

Vier Kinder, sieben Enkel, fünf Urenkel

Im folgenden Jahr wurde Sohn Jörg geboren, drei weitere Kinder – Frank, Jens und Steffi – sollten folgen. Inzwischen ist die Familie rege gewachsen. „Wir haben sieben Enkel, der fünfte Urenkel wird im Januar erwartet“, können sie stolz verkünden.

Die Familie war dann auch über all die Jahre das verbindende Element. Ingrid Schneider, die selbst lange Jahre unter anderem als Verkäufer in der Rositzer Konsum-Filiale tätig war, kümmerte sich um Kinder und Enkel, ihr Mann war nach einer Umschulung zum Rohrleger ein gutes Vierteljahrhundert als Leitmonteur auf Baustellen unterwegs.

„Man muss auch mal zurückstecken können“

„Der Zusammenhalt in der Familie war und ist sehr eng“, sagt Ingrid Schneider. Wirklich heftigen Streit habe es eigentlich nie gegeben – auch nicht zwischen den beiden. „Man muss eben auch mal zurückstecken können, deshalb haben wir Reibereien sehr schnell wieder in den Griff bekommen“, erklärt sie ihr Erfolgsrezept.

Inzwischen ist das Leben des Paares natürlich ruhiger geworden, zurückgelehnt wird sich deshalb jedoch nicht. Gerade Florian Schneider ist noch häufig im Einsatz, erledigt kleine Hausmeistertätigkeiten und erforscht mit Feuereifer die neuen Medien. Tablet und WhatsApp? Für ihn kein Problem.

Und natürlich lockern häufige Besuche der Familie, die größtenteils im Altenburger Land lebt, den Alltag auf. Mit allen Kindern, Enkeln und Urenkeln wird dann entsprechend auch noch mal am Wochenende gefeiert. Im großen Rahmen, wie es sich für solch ein eben Jubiläum gehört.

Von Bastian Fischer