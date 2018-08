Am 7. Oktober wird es erstmals einen „Tag der Altenburger“ geben. An diesem Tag werden in der Skatstadt gleich drei bedeutende Feste gefeiert: das 20. Thüringer Landeserntedankfest, 200 Jahre Altenburger Bauernreiten und das zwölfte Thüringer Landestrachtenfest. Erste Programmdetails stehen schon fest.