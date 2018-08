Mit einem voll gepackten Programm bis in die Nacht sowie einer Parade moderner und historischer Löschtechnik zelebrierte die Feuerwehr Meuselwitz am Samstag ihr 150-jähriges Bestehen. Das bunte Treiben am Gerätehaus lockte Hunderte Gäste an, die gemeinsam mit den Floriansjüngern das Jubiläum feierten.