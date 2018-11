Altenburg

Die Erfolgsgeschichte der digitalen Bürgersprechstunden von Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) setzt sich fort. Es habe inzwischen sogar Anrufe aus anderen Städten in Sachsen und Thüringen, wie Crimmitschau und Weimar, gegeben, sagte der Rathauschef im Vorfeld seines nächsten Live-Auftritts auf der Facebook-Seite der Stadtverwaltung am 17. Dezember ab 19.30 Uhr. „Sie wollen das übernehmen und haben sich nach Erfahrungen erkundigt und gefragt, was dabei zu beachten ist.“

Stadt experimentiert noch mit Startzeiten

Dass die vorweihnachtliche Ausgabe der Sprechstunde später als die beiden bisherigen beginnt, erklärte Neumann mit einem weiteren Austesten beim Angebot: „Wir sind dort am Optimieren und spielen noch mit den Startzeiten.“ Schließlich habe es viele Rückmeldungen mit der Bitte gegeben, doch später anzufangen. Ziel sei es, die Zeit zu finden, mit der man die meisten Altenburgerinnen und Altenburger erreiche. Die bisherigen Sprechstunden begannen um 18 Uhr. Schauten sich die Premiere in der Spitze live bis zu 38 Nutzer im Netz an, waren es bei der zweiten Ausgabe schon gut doppelt so viele. Beide wurden im Nachgang insgesamt rund 1700-mal angeschaut.

Analoge Sprechstunde zieht nach

Daneben freut sich das Stadtoberhaupt aber auch darüber, dass die herkömmliche analoge Sprechstunde nach einem verhaltenen Start im September nun auch auf größeres Interesse stößt. „Beim letzten Termin waren so viele Leute da, dass ich die Anfragen in Zehn-Minuten-Blöcke einteilen musste“, erklärte Neumann. Dementsprechend sei auch die Themenvielfalt größer geworden. „Beide Sprechstunden ergänzen sich.“ Das nächste Mal steht der OB persönlich jedoch erst im neuen Jahr für Fragen und Antworten zur Verfügung. Die Analogsprechstunde findet am 9. Januar um 18.30 Uhr im Rathaus der Skatstadt statt.

Beide neuen Formate – analog und digital – sind Teil von Neumanns Strategie hin zu einer bürgerfreundlichen und serviceorientierten Verwaltung. Damit verbindet sich auch das Versprechen, dass jeder Fragenstelle eine Antwort bekommt – sofort oder später.

Von Thomas Haegeler