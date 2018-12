Treben/Serbitz/Haselbach

Erleichterung in der Pleißenaue: Seit dem späten Donnerstagabend ist in den betroffenen Haushalten in Treben, Serbitz, Haselbach und den Ortsteilen Internet und Festnetztelefon wieder verfügbar (OVZ berichtete). Wie der zuständige Anbieter Inexio auf Nachfrage der OVZ mitteilte, sei die Störung bei einem Vorlieferanten gegen 23 Uhr behoben worden.

Zuvor waren zahlreiche Kunden in der Pleißenaue vom Netz abgeschnitten, auch in der VG-Verwaltung konnte nur noch intern kommuniziert werden. Zwar seien im Verlauf der Störung zahlreiche Mails aufgelaufen, die nun abgearbeitet werden müssten, so VG-Chefin Rita Richter am Freitag. „Unterm Strich ist es aber ruhig geblieben“, zog sie die letztlich zufriedene Bilanz.

Von bfi