Altenburg

Altenburg wird orange – und zwar nicht nur für einen Tag an Halloween, sondern ganze zwei Wochen. Erst am kommenden Montag, den 15. Oktober geht’s offiziell los, die eigentlichen Hauptakteure wurden aber bereits am Donnerstag kistenweise ausgeliefert: Leuchtend orangefarbene Kürbisse in unterschiedlichen Größen, die auf Initiative von City-Managerin Katharina Schenk und ihren Mitstreitern bis 30. Oktober die Innenstadt verschönern sollen.

Doch die Herbstgewächse sind nicht die einzige Deko vor den Eingängen und in den Schaufenstern der beteiligten Ladenbesitzer. Denn rund um den Marktplatz soll zudem eine kreative „Kürbis-Galerie“ eröffnen, die Kürbisbildern in gemalt, fotografiert oder kunstvoll gebastelt, illustrierte Gedichte oder andere Arten Kürbiskunst von Jung und Alt eine Bühne bietet.

Eigene Werke können noch bis Montag abgegeben werden.

Wer sein Werk bislang noch nicht abgegeben hat, sollte flinke Füße machen und spätestens am Montag in der Farbküche Altenburg im Markt 10, bei der Altenburger Tourismus GmbH im Markt 17 oder im Kulturbundhaus & Galerie am Brühl auftauchen.

Neben verschiedenen Angeboten, Verlosungen und Aktionen in den einzelnen Geschäften während der „Kürbiswochen“ lockt vor allem das große „Kürbisfinale“ am 30. Oktober von 15 bis 20 Uhr mit einem großen Kinderfest. Es versteht sich von selbst, dass weder Hüpfburg noch Kinderschminken, Bastelaktionen oder Tombola bei dieser fröhlich-gruseligen Sause auf dem Markt fehlen dürfen.

Kleiner Tipp an alle Kinder: Werft euch in Schale, kramt euer Halloween-Kostüm hervor und macht mit bei der ersten Wahl zur ersten Kürbisprinzessin beziehungsweise zum Kürbisprinzen.

Von Maike Steuer