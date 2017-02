Bei seinen Plänen, das Hotel Thüringer Hof in der Johannisstraße auszubauen und in der Brüdergasse Wohnungen, Läden und eine Schnell-Restaurant zu errichten, fühlt sich der Unternehmer Michael Hose vom Rathaus behindert und bezeichnet es als Blockierer von Investitionen. Oberbürgermeister Michael Wolf (SPD) weist dies zurück und betont, sich an Recht und Gesetz halten zu müssen.