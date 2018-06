Sonne satt und kein Regen: So sieht die Wettertendenz der nächsten Tage für das Altenburger Land aus. Doch im Landratsamt herrscht angesichts dieser Prognose keineswegs eitel Sonnenschein. Angesichts der niedrigen Wasserstände in Bächen und Seen darf dort kein Wasser mehr für Beregnungsanlagen entnommen werden.