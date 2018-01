Joachim Llambi zum zweiten Mal Stargast beim Schaller-Ball in Altenburg

Kosma. So haben ihn seine Schüler und Kollegen wohl noch nie gesehen: Der Direktor des Altenburger Friedrichgymnasiums im Frack, blass im Gesicht und ziemlich aufgeregt. „Jetzt kann ich nachvollziehen, wie sich meine Schüler fühlen, wenn eine große Mathe-Klausur vor der Tür steht“, bekennt Thomas Lahr. Der Grund: Der 60-Jährige ist einer der Promis, die sich zur „Let’s Dance“-Show am Samstagabend im Kulturhof Kosma aufs Parkett wagen.

Zum zweiten Mal nach Weihnachten 2013 hat die Altenburger Tanzschule Schaller zu einem Ball der besonderen Art geladen. Genau wie beim RTL-Original zeigen Promis sowie zwei Frauen, die sich nach einem entsprechenden Aufruf um die Teilnahme bewarben, mit „Profis“ an der Seite – in dem Fall Tänzerinnen und Tänzer vom TSC Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg – einen selbst ausgewählten Turniertanz. Danach hat die Jury das Wort, und am Ende liegt allein beim Publikum die Entscheidung, den Dancing-Star 2018 zu küren.

Erneut gelang es Schallers, RTL-Juror Joachim Llambi als Stargast für die Veranstaltung zu verpflichten. Ein Hauptgewinn. Der 53-Jährige zeigt sich erneut als absoluter Meister seines Fachs, und dies gänzlich ohne irgendwelche Starallüren. Vor allem seine spontanen Reaktionen bringen das Publikum im seit Monaten restlos ausverkauften Kulturhof ein ums andere Mal zum Lachen oder Staunen. Eine, die es völlig unvorbereitet trifft, ist Marion Köhler aus Molbitz. Sie antwortet als erste auf des Moderators Frage „Wollen Sie heute Abend tanzen?“ mit Ja. Und das ziemlich laut und vernehmlich. Prompt hat die Lehrerin mit ihrem Mann den Eröffnungs-Walzer „an der Backe“. „Freuen Sie sich auf eine einmalige Performance“, ruft Joachim Llambi in den Saal und fügt lachend an: „Denn Marion wird entweder nie wieder hierher kommen oder künftig den Mund halten.“

Für Llambi wird „die Marion“ folgerichtig zum Running Gag des Abends. Ehe sie es sich versieht, sitzt sie auch noch mit in der Jury. Denn zur Überraschung aller steht dort ein fünfter Stuhl. „Wir haben uns entschieden, zusätzlich einen Vertreter aus dem Publikum mit voten zu lassen“, erzählt Henriette Schaller. Platz genommen haben dort wie schon vor vier Jahren Joachim Llambi (logisch) sowie Tanzschullehrerin Birgit Schaller und ihr Geraer Kollege Ingo Ronneberger. Als Vierter im Bund gesetzt war außerdem der Sieger der „Let’s Dance“-Show 2013, der Chef des 1. Altenburger Aus- und Weiterbildungsverbunds (AWA), Hans-Reiner Kasel. Und auch er kommt bei Llambi nicht ungeschoren davon. Der in den Augen des Fernsehmanns „wahnsinnige Samba-Tänzer“, muss zeigen, dass er seinen Siegertanz noch immer drauf hat. Er hat, wie er mit Tochter Mandy unter dem Jubel des Publikums eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Ein Tanz-Sternchen kommt selten allein: Getreu dem Motto „Let’s Dance“ erlebten Hunderte Gäste am Sonnabend sechs Tanzpaare aus Promis und Profis im Kulturhof Kosma. Durchs Programm führte kurzweilig Star-Juror Joachim Llambi. Zur Bildergalerie

Apropos Jubel. Den verdienen sich die sechs Paare, die das Wagnis von „Let’s Dance“ eingegangen sind, nicht minder. Und das nicht nur, wenn sie mehr oder weniger gekonnt das Tanzbein schwingen. Denn der Moderator lässt die Teilnehmer natürlich nicht auf die Tanzfläche, ohne sie vorher nach allen Regeln der Kunst auszufragen. Wer arbeitet wo? Wie ist man zum Tanzen und auf die Idee gekommen mitzumachen? Oder: Wieso ist ein Schuldirektor gleichzeitig Chef eines Fußballvereins? Thomas Lahr antwortet schlagfertig: „Früh bin ich in der Schule, um mich auf den Fußball vorzubereiten ...“ Aber Zeit genug für die Vorbereitung auf die Show muss trotzdem noch gewesen sein, denn mit seiner Partnerin Hellen Hartung schafft es der Pädagoge auf den dritten Platz. Kein Wunder, ist er doch noch am Vormittag zum Tag der offenen Tür am Gymnasium die Schritte übend als „Schmidtchen Schleicher“ durchs Schulhaus getanzt.

Den zweiten Platz erobert Tobias Kroeßner aus Schmölln, als Radiologe in Gera tätig. Mit der erst 15-jährigen Joeline Ermold, Schülerin am Lerchenberggymnasium Altenburg, überzeugt der promovierte Mediziner mit einem Tango Argentino. Zur klaren Siegerin kürt das Publikum die Geschäftsführerin der Altenburger Tourismus GmbH, Christine Büring. Mit ihrem Partner Sebastian Busch (33) strahlt die Unternehmerin beim Cha-Cha-Cha um die Wette und zeigt somit als einzige die Leichtigkeit, die dem Tanzen eigentlich anhaftet und doch so schwer zu machen ist. Da durfte sie sogar mal aus dem Takt kommen. „Zum Glück konnten wir unseren Tanz ja noch einmal zeigen, da hat dann alles geklappt“, freut sich die 53-Jährige. „Wir sind einfach nur glücklich. Wir haben von anfang an sehr gut miteinander harmoniert, aber mit dem Sieg natürlich nicht gerechnet. Das muss sich jetzt erst einmal setzen“, ergänzt Sebastian.

Die Plätze fünf und sechs werden nicht besetzt. Aus Hochachtung vor dem Mut aller Teilnehmer entscheiden Jury und Veranstalter, drei vierte Plätze zu vergeben. Sie gehen an die Kauffrau im Gesundheitswesen Carina König aus Windischleuba, die Rechtsfachwirtin Melanie Benndorf aus Frohburg und den Altenburger Gärtnermeister Oliver Brehmer.

Nach der Siegerehrung ist das Parkett dann endgültig frei für die tanzfreudigen Gäste des Balls, die einen überaus kurzweiligen Abend erlebt haben und sich vielfach bei der Familie Schaller dafür bedanken.

Und die wartet zum Schluss bereits mit einer neuen Überraschung auf: Der nächste „Ball des Jahres“ findet am 12. Januar 2019 statt – im Landestheater Altenburg. Denn es gibt Grund zum Feiern: Deutschlands älteste Tanzschule wird 180 Jahre alt.

Von Ellen Paul